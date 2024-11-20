Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159/59 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Mô tả công việc:

Thu thập và xử lý dữ liệu

Thực hiện kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn và tính giá thành sản phẩm

Kê khai thuế, hóa đơn, nộp tờ khai thuế TNCN, TNDN, GTGT,...

Lập báo cáo tài chính

Kiểm kê và đối soát

Phân tích, cung cấp các số liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính

Phân tích thực trạng và đưa ra các biện pháp cải tiến

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.

Trách nhiệm:

Kết hợp với kế toán trưởng để xây dựng bộ máy

Cải thiện quy trình

Tổ chức công việc

Cập nhật kiến thức và thông tin

Thúc đẩy quá trình hoạch toán

Quyền hạn:

Yêu cầu thông tin từ cấp dưới và các phòng ban khác

Điều chỉnh nghiệp vụ kế toán

Đề xuất kế hoạch hoạt động

Thăng chức và tuyên dương cấp dưới

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng..v.v

Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương

Chứng chỉ tin học và có kinh nghiệm sử dụng phần mềm

Nắm vững thông tin về Pháp luật liên quan đến thuế và tài chính

Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề; Tổ chức sắp xếp công việc; Giao tiếp; Chịu được áp lực công việc

Linh hoạt, siêng năng, tỉ mĩ, trung thực, bảo mật thông tin...

Ngoại ngữ: Tiếng Anh là lợi thế (không bắt buột)

Tại CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể offer mức lương cao hơn nếu năng lực phù hợp

Có cơ hội thăng chức lên kế toán trưởng

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao từ các chuyên gia

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định thu nhập, công ty đang trên đà phát triển

Được công ty đóng BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ

Phụ cấp công tác, cơm, xăng xe, điện thoại, và các khoản khác theo chính sách công ty.

Xét nâng lương hằng năm, Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, đi du lịch và những chế độ khác theo chính sách công ty.

Tự do tham gia công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM

