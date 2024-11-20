Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 159/59 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Mô tả công việc:
Thu thập và xử lý dữ liệu
Thực hiện kiểm tra chứng từ thanh toán, hóa đơn và tính giá thành sản phẩm
Kê khai thuế, hóa đơn, nộp tờ khai thuế TNCN, TNDN, GTGT,...
Lập báo cáo tài chính
Kiểm kê và đối soát
Phân tích, cung cấp các số liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính
Phân tích thực trạng và đưa ra các biện pháp cải tiến
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.
Trách nhiệm:
Kết hợp với kế toán trưởng để xây dựng bộ máy
Cải thiện quy trình
Tổ chức công việc
Cập nhật kiến thức và thông tin
Thúc đẩy quá trình hoạch toán
Quyền hạn:
Yêu cầu thông tin từ cấp dưới và các phòng ban khác
Điều chỉnh nghiệp vụ kế toán
Đề xuất kế hoạch hoạt động
Thăng chức và tuyên dương cấp dưới
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương
Chứng chỉ tin học và có kinh nghiệm sử dụng phần mềm
Nắm vững thông tin về Pháp luật liên quan đến thuế và tài chính
Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, xử lý vấn đề; Tổ chức sắp xếp công việc; Giao tiếp; Chịu được áp lực công việc
Linh hoạt, siêng năng, tỉ mĩ, trung thực, bảo mật thông tin...
Ngoại ngữ: Tiếng Anh là lợi thế (không bắt buột)
Tại CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng chức lên kế toán trưởng
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao từ các chuyên gia
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định thu nhập, công ty đang trên đà phát triển
Được công ty đóng BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ
Phụ cấp công tác, cơm, xăng xe, điện thoại, và các khoản khác theo chính sách công ty.
Xét nâng lương hằng năm, Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật, đi du lịch và những chế độ khác theo chính sách công ty.
Tự do tham gia công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI