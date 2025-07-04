Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Kế toán công nợ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện đối soát, kiểm tra công nợ bán hàng, mua hàng;
Tổng hợp số liệu bán hàng;
Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả;
Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp;
Xuất hóa đơn;
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có các kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế liên quan tới phần hành kế toán công nợ.
Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt
Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo Ms Word, Excel, phần mềm kế toán.
Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Trung thực, nghiêm túc trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BIZITRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành.
Làm việc Thứ 2 đến thứ 6 (9h -18h)
Môi trường làm việc startup, trẻ, năng động, sáng tạo.
Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb thể thao,... các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân bình , TP HCM

