Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 123

- 125 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN
1. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán:
Đối với Các khoản phải chi:
Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận/ phòng ban tổng hợp lập kế hoạch thanh toán gửi kế toán trưởng.
Tiếp nhận toàn bộ chứng từ thanh toán, kiểm tra, rà soát tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ thanh toán.
Phân loại các hồ sơ đến hạn thanh toán, lập bảng kế hoạch thanh toán, trình KTT, GĐĐH phê duyệt.
Hồ sơ được phê duyệt đủ điều kiện, tiến hành thanh toán:
Tiền mặt: Lập phiếu chi, trình ký và chuyển thủ quỹ chi tiền
Tiền ngân hàng: Lập lệnh chuyển tiền chuyển KTT duyệt.
Giải ngân: Lập hồ sơ giải ngân theo mẫu/ yêu cầu của Ngân hàng.
Hạch toán các khoản đã chi vào sổ sách kế toán và lưu chứng từ.
Đối với Các khoản phải thu:
Hạch toán các khoản thu phát sinh vào phần mềm kế toán (bao gồm thu tiền mặt và thu qua tài khoản ngân hàng)
2. Thực hiện nghiệp vụ Ngân Hàng:
Nhập sao kê ngân hàng lên phần mềm kế toán.
Thực hiện giao dịch với Ngân hàng.
Lưu trữ các hồ sơ Ngân hàng đầy đủ theo từng tháng.
Giao dịch trực tiếp với ngân hàng.
Lấy chứng từ sổ phụ ngân hàng đầy đủ.
3. Thực hiện các công việc khác khi được giao:
Hướng dẫn các bộ phận khác thực hiện các khoản thanh toán và quyết toán các khoản tạm ứng đúng qui định Công ty.
Hỗ trợ kiểm tra, lưu trữ chứng từ theo quy định kế toán và thuế.
Nhập hóa đơn mua vào vào phần mềm kế toán theo phân quyền của kế toán trưởng.
Đối chiếu công nợ trong nước với khách hàng, nhà cung cấp.
Scan hợp đồng mua vào lên phần mềm và lưu trữ.
Lập báo cáo công việc hàng tuần và các báo cáo khác theo quy định.
II. CÔNG VIỆC THỦ QUỸ
Thực hiện thu – chi tiền mặt theo đúng quy định.
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ thu – chi, ký xác nhận sau khi giao dịch.
Bảo quản tiền mặt, phiếu thu chi, và các loại tài sản giá trị khác an toàn, tránh thất thoát.
Ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt vào sổ quỹ.
Đối chiếu sổ quỹ với kế toán tổng hợp và báo cáo định kỳ.
Hỗ trợ trong việc kiểm kê, lập báo cáo tồn quỹ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
III. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ TRỰC TIẾP VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 4 năm trở lên hoặc tương đương.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng giao tiếp tốt và quản lý thời gian hiệu quả.
Có sức khỏe tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Siêng năng, nhiệt tình.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 12 – 16 triệu).
Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định Công ty (tháng 13, bình bầu khen thưởng cuối năm, du lịch, sinh nhật, 8/3, 20/10..).
Môi trường làm việc lâu dài, ổn định, năng động, đa văn hóa.
Cơ hội phát triển, thăng tiến nghề nghiệp.
Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, nghỉ lễ/tết theo Luật Lao Động
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 123 - 125 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Tp Thủ Đức

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

