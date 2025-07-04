Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN G-LYNK - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và nhập đơn hàng vào phần mềm kế toán, xử lý thông tin, xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ với bộ phận Kho, đối chiếu số liệu thực tế với sổ sách kế toán và báo cáo chênh lệch sau kiểm kê.

Nhập hàng hóa nhập kho vào phần mềm kế toán.

Nhập thông tin đơn hàng vào phần mềm bán hàng, chuyển cho bộ phận phụ trách kho đóng gói

Kiểm soát hàng tồn kho, tình hình điều chuyển hàng hóa.

Lập hoá đơn giá trị gia tăng.

Hạch toán công tác kế toán, lưu trữ chứng từ, hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo tài chính.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán bán hàng, hiểu biết các nghiệp vụ bán lẻ, bán sỉ

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, hướng ngoại.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán và các PM bán hàng (MISA, Eshop, Sapo, CRM hoặc các PM tương đương khác).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên các ứng viên từng đảm nhận vị trí tương tự tại showroom ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G-LYNK - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận, sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Làm việc giờ hành chính thứ 2 - thứ 7 (8:00 - 17:00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G-LYNK - CHI NHÁNH SÀI GÒN

