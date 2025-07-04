Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH SX Xuất Nhập Khẩu 3v làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 45 đường Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ Tổng đài Hotline và chuyển cho Phòng Kinh Doanh.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua Điện thoại, Zalo, Email.

- Ghi nhận phản hồi của khách hàng, giải quyết các khiếu nại/phát sinh (nếu có).

- Ghi nhận phản hồi, hỗ trợ bảo hành – hậu mãi sau bán hàng.

- Duy trì liên hệ, chăm sóc khách hàng cũ – giới thiệu sản phẩm mới.

- Cập nhật dữ liệu khách hàng, lập kế hoạch và báo cáo chăm sóc định kỳ.

- Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh trong các chương trình ưu đãi hoặc sự kiện.

- Giới tính: Nữ, từ 23 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm CSKH, telesales, hoặc bán hàng là một lợi thế.

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kiên nhẫn, linh hoạt, có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng vi tính VP, Zalo OA, phần mềm quản lý đơn hàng.

- Có hiểu biết hoặc yêu thích lĩnh vực VLXD – Nội thất – Thi công công trình là điểm cộng.

- Có Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế lớn.

Tại Công Ty TNHH SX Xuất Nhập Khẩu 3v Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc 3 gốc, phát triển nhân cách sống đi đến hạnh phúc và giàu có.

- Cơ hội thu nhập cao (Bao gồm lương cứng (6-8 triệu) + Hoa hồng/Thưởng).

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Bảo hiểm xã hội, y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc:

T2 & T6: Sáng (7h30 - 11h30); Trưa (13h15 - 17h15)

T3, 4, 5, 7: Sáng (8h - 12h); Trưa (13h15 - 17h15)

