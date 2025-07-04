Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Savills Vietnam
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Savills Vietnam

Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Savills Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 2 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tất cả các khoản thanh toán của cư dân và các khoản thanh toán khác/ Manage all resident\'s payments and other building’s payments.
Xuất hóa đơn khi nhận được thanh toán của Cư dân/ Issue invoice upon receipt of Resident\'s payment.
2. Thu mua hàng hóa/ Purchasing:
Chịu trách nhiệm thu mua hàng hóa cho các hoạt động của tòa nhà khi được yêu cầu cân bằng cung và cầu cũng như quản lý các nhu cầu phát sinh thực tế dựa trên ngân sách đã được duyệt/ Be responsible for purchasing goods for building operations when required, balancing supply and demand and managing actual arising requests based on approved budgets.
Lựa chọn nhà thầu phù hợp với ngân sách đã được duyệt/ Select suitable contractors that match the approved building’s budget.
Quản lý hóa đơn chứng từ từ nhà thầu nhà cung cấp để đảm bảo có được hóa đơn hợp pháp cho tất cả các khoản thanh toán/ Manage invoices, documents from contractors suppliers to ensure legal invoices for all payments.
Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết cho việc chuyển khoản ngân hàng/ Perform all necessary procedures for bank transfers.
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành các quy trình thanh toán của dự án/ Coordinate with other departments to complete the project’s payment processes.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU/ REQUIREMENTS:
Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính Ngân hàng/ Graduate from College or University majoring in Accounting, Finance Banking
Kỹ năng ứng xử đàm phán và giao tiếp tốt để giao tiếp với đồng nghiệp khách hàng và các bên liên quan khác/ Strong interpersonal, negotiation and communication skills for liaising with colleagues, customers and other stakeholders.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel)/Proficient in Microsoft Office (MS Word, Excel).
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, BRAVO,...)/ Proficient in accounting software (MISA, FAST, BRAVO, etc).
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bất động sản/ At least 2 years experiences in related field, experience in real estate management is an advance.
Chủ động có năng lực linh hoạt và sẵn sàng học hỏi/ Proactive, competency, flexibility and a willingness to learn.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt với khả năng làm việc đa nhiệm/ Organizational and time management skills with the ability to work multitasking.
Trình độ học vấn để viết báo cáo và thuyết trinh/ Literacy for writing reports and presentations.
Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực/ Ability to work effectively under pressure.
Sáng tạo trí tưởng tượng và khả năng vận dụng sáng kiến/ Creativity, imagination and the ability to use initiative.
Kỹ năng làm việc nhóm phân tích và giải quyết vấn đề tốt/ Good teamwork, analytical and problem - solving skills

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI/ BENEFITS:
13th-month salary
Compulsory SHUI upon full gross salar
Annual health check, Additional health insurance
Gifts on special holidays & occasions: birthday, New year, Mid-Autumn...
Outing trip
Free parking
Clear growth and promoted opportunities

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Liên Hệ Công Ty

Savills Vietnam

Savills Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 81 - 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

