Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 Đường số 2, Khu đô thị Him Lam phường Tân Hưng, Quận 7, Quận Hai Bà Trưng

Khai thác khách doanh nghiệp, được gặp gỡ và mở rộng các mối quan hệ với những nhân sự ưu tú chủ chốt của các doanh nghiệp, môi trường khách hàng văn minh, cùng phát triển

Sắp xếp lịch gặp mặt để đàm phán chi tiết, gợi mở nhu cầu cho khách hàng, đề xuất các phương án quà tặng phù hợp

Tìm kiếm khách hàng mới từ các nguồn, sắp xếp lịch gặp và đàm phán ký kết hợp đồng

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác đảm bảo thực hiện đơn hàng được hiệu quả

Từ 22 tuổi( Nam /Nữ)

Yêu thích nghề sales. Có kinh nghiệm sale từ 6 tháng trở lên (có kinh nghiệm sale mảng B2B là lợi thế)

Có tệp data riêng khách doanh nghiệp là 1 lợi thế khi vào làm

Nghiêm túc, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được phát triển bản thân

- Lương cứng: 7.000.000đ + hoa hồng + thưởng , rõ ràng, hấp dẫn. Thu nhập thấp nhất từ 10 triệu trở lên

- Thu nhập rõ ràng: hoa hồng lên tới 20% hấp dẫn, rõ ràng từ mức cơ bản , tăng dần theo quá trình làm việc , ổn định

- Chế độ khác: đóng BHXH, BHYT ngay khi nhận chính thức thưởng nóng, nghỉ hè, nghỉ lễ tết, 1 năm 12 ngày phép, lương thâm niên sau 2 năm, 3 năm được đóng bảo hiểm Manulife, 5 năm được tặng 500 usd và các chính sách khác đặc thù của 3A

- Môi trường làm việc năng động, mới mẻ nhưng đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

- Các team member trẻ trung với “khí thế chiến đấu hừng hực” work hard - play hard.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training nghiệp vụ bài bản trong nội bộ và các khóa học bên ngoài.Có kinh nghiệm rồi được hỗ trợ để có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, party vui tưng bừng do Công ty tổ chức riêng.

- Công việc ổn định, lâu dài, công bằng và xứng đáng.

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng Luật Lao động quy định.

- Thời gian làm việc: khách hàng doanh nghiệp làm việc giờ hành chính, không làm thứ 7, được nghỉ 2 ngày cuối tuần

