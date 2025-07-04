Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36 Đường số 2, Khu đô thị Him Lam phường Tân Hưng, Quận 7, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Khai thác khách doanh nghiệp, được gặp gỡ và mở rộng các mối quan hệ với những nhân sự ưu tú chủ chốt của các doanh nghiệp, môi trường khách hàng văn minh, cùng phát triển
Sắp xếp lịch gặp mặt để đàm phán chi tiết, gợi mở nhu cầu cho khách hàng, đề xuất các phương án quà tặng phù hợp
Tìm kiếm khách hàng mới từ các nguồn, sắp xếp lịch gặp và đàm phán ký kết hợp đồng
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác đảm bảo thực hiện đơn hàng được hiệu quả

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 tuổi( Nam /Nữ)
Yêu thích nghề sales. Có kinh nghiệm sale từ 6 tháng trở lên (có kinh nghiệm sale mảng B2B là lợi thế)
Có tệp data riêng khách doanh nghiệp là 1 lợi thế khi vào làm
Nghiêm túc, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được phát triển bản thân

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000đ + hoa hồng + thưởng , rõ ràng, hấp dẫn. Thu nhập thấp nhất từ 10 triệu trở lên
- Thu nhập rõ ràng: hoa hồng lên tới 20% hấp dẫn, rõ ràng từ mức cơ bản , tăng dần theo quá trình làm việc , ổn định
- Chế độ khác: đóng BHXH, BHYT ngay khi nhận chính thức thưởng nóng, nghỉ hè, nghỉ lễ tết, 1 năm 12 ngày phép, lương thâm niên sau 2 năm, 3 năm được đóng bảo hiểm Manulife, 5 năm được tặng 500 usd và các chính sách khác đặc thù của 3A
- Môi trường làm việc năng động, mới mẻ nhưng đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.
- Các team member trẻ trung với “khí thế chiến đấu hừng hực” work hard - play hard.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training nghiệp vụ bài bản trong nội bộ và các khóa học bên ngoài.Có kinh nghiệm rồi được hỗ trợ để có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, party vui tưng bừng do Công ty tổ chức riêng.
- Công việc ổn định, lâu dài, công bằng và xứng đáng.
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng Luật Lao động quy định.
- Thời gian làm việc: khách hàng doanh nghiệp làm việc giờ hành chính, không làm thứ 7, được nghỉ 2 ngày cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội: Số 4 - Ngõ 34 Văn Cao - Ba Đình - Hà Nội /Văn phòng TP.HCM: Số 36 Đường số 2, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

