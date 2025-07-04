Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 36 Đường số 2, Khu đô thị Him Lam phường Tân Hưng, Quận 7, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Khai thác khách doanh nghiệp, được gặp gỡ và mở rộng các mối quan hệ với những nhân sự ưu tú chủ chốt của các doanh nghiệp, môi trường khách hàng văn minh, cùng phát triển
Sắp xếp lịch gặp mặt để đàm phán chi tiết, gợi mở nhu cầu cho khách hàng, đề xuất các phương án quà tặng phù hợp
Tìm kiếm khách hàng mới từ các nguồn, sắp xếp lịch gặp và đàm phán ký kết hợp đồng
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác đảm bảo thực hiện đơn hàng được hiệu quả
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích nghề sales. Có kinh nghiệm sale từ 6 tháng trở lên (có kinh nghiệm sale mảng B2B là lợi thế)
Có tệp data riêng khách doanh nghiệp là 1 lợi thế khi vào làm
Nghiêm túc, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được phát triển bản thân
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập rõ ràng: hoa hồng lên tới 20% hấp dẫn, rõ ràng từ mức cơ bản , tăng dần theo quá trình làm việc , ổn định
- Chế độ khác: đóng BHXH, BHYT ngay khi nhận chính thức thưởng nóng, nghỉ hè, nghỉ lễ tết, 1 năm 12 ngày phép, lương thâm niên sau 2 năm, 3 năm được đóng bảo hiểm Manulife, 5 năm được tặng 500 usd và các chính sách khác đặc thù của 3A
- Môi trường làm việc năng động, mới mẻ nhưng đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.
- Các team member trẻ trung với “khí thế chiến đấu hừng hực” work hard - play hard.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training nghiệp vụ bài bản trong nội bộ và các khóa học bên ngoài.Có kinh nghiệm rồi được hỗ trợ để có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
- Các chuyến du lịch, đi nghỉ dưỡng, party vui tưng bừng do Công ty tổ chức riêng.
- Công việc ổn định, lâu dài, công bằng và xứng đáng.
- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng Luật Lao động quy định.
- Thời gian làm việc: khách hàng doanh nghiệp làm việc giờ hành chính, không làm thứ 7, được nghỉ 2 ngày cuối tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
