Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

IT Helpdesk

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Công ty DHL – VNPT (HCM) 06 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Desktop support (Installing, troubleshooting PC, Laptop, IP Phone, and Printer...) /Cài đặt, khắc phục sự cố PC, Laptop, Điện thoại IP và Máy in...
/Cài đặt, khắc phục sự cố PC, Laptop, Điện thoại IP và Máy in...
Network and Infrastructure support (Installing, troubleshooting, network devices, servers, etc.) /Cài đặt, khắc phục sự cố, thiết bị mạng, máy chủ, v.v.
/Cài đặt, khắc phục sự cố, thiết bị mạng, máy chủ, v.v.
Biz Apps support (Installing, troubleshooting...) /Hỗ trợ Ứng dụng Kinh doanh (Cài đặt, khắc phục sự cố, phần mềm ứng dụng...)
/Hỗ trợ Ứng dụng Kinh doanh (Cài đặt, khắc phục sự cố, phần mềm ứng dụng...)
Setting up user accounts, permissions and passwords /Thiết lập tài khoản người sử dụng, cấp quyền và mật khẩu
/Thiết lập tài khoản người sử dụng, cấp quyền và mật khẩu
Technical support for users using the network /Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng mạng
/Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng mạng
Documentation of all networks /Tham khảo tài liệu về tất cả các mạng
/Tham khảo tài liệu về tất cả các mạng
Day to day admin and monitoring of network use /Quản trị và giám sát việc sử dụng hệ thống mạng hàng ngày
/Quản trị và giám sát việc sử dụng hệ thống mạng hàng ngày
Training staff on new systems /Đào tạo nhân viên, người sử dụng về hệ thống
/Đào tạo nhân viên, người sử dụng về hệ thống
Logging and keeping records of users queries /Ghi nhật ký và lưu giữ hồ sơ các truy cập của người dùng
/Ghi nhật ký và lưu giữ hồ sơ các truy cập của người dùng
Testing and fixing faulty equipment /Kiểm tra và chỉnh sửa thiết bị bị lỗi
/Kiểm tra và chỉnh sửa thiết bị bị lỗi
Overseeing security of all systems /Giám sát bảo mật cho hệ thống
/Giám sát bảo mật cho hệ thống
Making sure all IT meets industry standards /Đảm bảo nắm tất cả CNTT cơ bản
/Đảm bảo nắm tất cả CNTT cơ bản
Planning future improvements, suggesting IT solutions to business problems /Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp CNTT cho các vấn đề phát sinh.
/Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp CNTT cho các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Required skills
Good analytical and problem solving skills (Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt)
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt)
Able to explain technical problems in a simple terms (Có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách đơn giản)
(Có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách đơn giản)
Logical thinker (Tư duy logic)
(Tư duy logic)
Work well with people (Kỹ năng làm việc với mọi người)
(Kỹ năng làm việc với mọi người)
A dedication to continually update knowledge (Liên tục cập nhật kiến thức)
Liên tục cập nhật kiến thức)
Up-to-date technical knowledge (Trao dồi kiến thức kỹ thuật mới nhất)
(Trao dồi kiến thức kỹ thuật mới nhất)
Good accurate records keeping (Lưu giữ hồ sơ, dữ liệu chính xác)
(Lưu giữ hồ sơ, dữ liệu chính xác)
Years of experience
Minimum 02 years in IT Support/Helpdesk (Tối thiểu 02 năm support CNTT)
(Tối thiểu 02 năm support CNTT)
Educational Qualifications
Degree in Information Technology (or equivalent) /Bằng cấp Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)
/Bằng cấp Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)
Cisco Certified Network Professional (CCNP) /Văn bằng mạng được chứng nhận của Cisco (CCNP
/Văn bằng mạng được chứng nhận của Cisco (CCNP
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) /Văn bằng của Microsoft (MCSE)
/Văn bằng của Microsoft (MCSE)
ITIL v3 (is plus) (có sẽ lợi thế trong xét tuyển)
(có sẽ lợi thế trong xét tuyển)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa phong phú, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh.
Xét duyệt thăng cấp và lương, thưởng hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
Cơ hội để phát triển nghề nghiệp với công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Ứng viên được chọn sẽ có những cơ hội tuyệt vời để làm việc cho DHL Express là một trong những môi trường doanh nghiệp quốc tế tốt nhất, là một phần của cộng đồng DHL Global IT không giới hạn ở cấp quốc gia, thường xuyên tương tác với các nhóm và cá nhân khác nhau của DHL IT là các chuyên gia toàn cầu và khu vực . .
Kế hoạch phát triển sự nghiệp tương lai và hướng tới sự nghiệp ổn định, chuyên sâu trong việc tích hợp hệ thống CNTT hiện đại hóa và các giải pháp cung cấp trong ngành Logistics và Vận tải.
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (nghỉ T7, CN)
(nghỉ T7, CN)
Lương cao, thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3,Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-it-helpdesk-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361765
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SGS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH ATEC SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ATEC SYSTEM VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Innovation Company Limited
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Gear Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Bluzen Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Bluzen Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD Pon Phu Thai Mobility Group
200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Newtimes Development LTD. - Vietnam Representative Office làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Newtimes Development LTD. - Vietnam Representative Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm