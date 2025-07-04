Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty DHL – VNPT (HCM) 06 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Desktop support (Installing, troubleshooting PC, Laptop, IP Phone, and Printer...) /Cài đặt, khắc phục sự cố PC, Laptop, Điện thoại IP và Máy in...

Network and Infrastructure support (Installing, troubleshooting, network devices, servers, etc.) /Cài đặt, khắc phục sự cố, thiết bị mạng, máy chủ, v.v.

Biz Apps support (Installing, troubleshooting...) /Hỗ trợ Ứng dụng Kinh doanh (Cài đặt, khắc phục sự cố, phần mềm ứng dụng...)

Setting up user accounts, permissions and passwords /Thiết lập tài khoản người sử dụng, cấp quyền và mật khẩu

Technical support for users using the network /Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng mạng

Documentation of all networks /Tham khảo tài liệu về tất cả các mạng

Day to day admin and monitoring of network use /Quản trị và giám sát việc sử dụng hệ thống mạng hàng ngày

Training staff on new systems /Đào tạo nhân viên, người sử dụng về hệ thống

Logging and keeping records of users queries /Ghi nhật ký và lưu giữ hồ sơ các truy cập của người dùng

Testing and fixing faulty equipment /Kiểm tra và chỉnh sửa thiết bị bị lỗi

Overseeing security of all systems /Giám sát bảo mật cho hệ thống

Making sure all IT meets industry standards /Đảm bảo nắm tất cả CNTT cơ bản

Planning future improvements, suggesting IT solutions to business problems /Lập kế hoạch cải tiến, đề xuất các giải pháp CNTT cho các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Required skills

Good analytical and problem solving skills (Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt)

Able to explain technical problems in a simple terms (Có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật một cách đơn giản)

Logical thinker (Tư duy logic)

Work well with people (Kỹ năng làm việc với mọi người)

A dedication to continually update knowledge (Liên tục cập nhật kiến thức)

Up-to-date technical knowledge (Trao dồi kiến thức kỹ thuật mới nhất)

Good accurate records keeping (Lưu giữ hồ sơ, dữ liệu chính xác)

Years of experience

Minimum 02 years in IT Support/Helpdesk (Tối thiểu 02 năm support CNTT)

Educational Qualifications

Degree in Information Technology (or equivalent) /Bằng cấp Công nghệ thông tin (hoặc tương đương)

Cisco Certified Network Professional (CCNP) /Văn bằng mạng được chứng nhận của Cisco (CCNP

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) /Văn bằng của Microsoft (MCSE)

ITIL v3 (is plus) (có sẽ lợi thế trong xét tuyển)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa phong phú, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh.

Xét duyệt thăng cấp và lương, thưởng hàng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

Cơ hội để phát triển nghề nghiệp với công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Ứng viên được chọn sẽ có những cơ hội tuyệt vời để làm việc cho DHL Express là một trong những môi trường doanh nghiệp quốc tế tốt nhất, là một phần của cộng đồng DHL Global IT không giới hạn ở cấp quốc gia, thường xuyên tương tác với các nhóm và cá nhân khác nhau của DHL IT là các chuyên gia toàn cầu và khu vực . .

Kế hoạch phát triển sự nghiệp tương lai và hướng tới sự nghiệp ổn định, chuyên sâu trong việc tích hợp hệ thống CNTT hiện đại hóa và các giải pháp cung cấp trong ngành Logistics và Vận tải.

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (nghỉ T7, CN)

Lương cao, thoả thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

