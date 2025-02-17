Tuyển Kiến trúc sư Fleur De Lys Hotel làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Fleur De Lys Hotel làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 20 Triệu

Fleur De Lys Hotel
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Fleur De Lys Hotel

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Fleur De Lys Hotel

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nhiệm vụ 1: Quản lý và điều phối hồ sơ thiết kế Quy Hoạch & Kiến Trúc, Cảnh Quan
- Phối hơp cùng các phòng ban liên hệ & làm việc với Cơ quan ban nghành .
- Thẩm định, đánh giá hồ sơ thiết kế, giải pháp kỹ thuật, kinh tế trong phương án thiết kế Quy hoạch & Kiến trúc, Cảnh quan của dự án.
- Đề xuất các giải pháp thiết kế: Ý tưởng thiết kế; Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế tối ưu của các nhà thầu thiết kế;
- Điều phối & tương tác với tư vấn thiết kế và phối hợp với các bên liên quan trong việc triển khai hồ sơ thiết kế đảm bảo tiến độ và chất lượng của hồ sơ thiết kế.
- Kiểm tra khối lượng, đánh giá chất lượng, tính hợp lý của các hồ sơ thiết kế phần Quy hoạch & Kiến trúc, Cảnh quan.
- Phối hợp/tham gia với Ban QLDA, Đội ngũ Vận hành trong công tác quản lý hồ sơ thiết kế Kiến Trúc, Cảnh quan.
- Trực tiếp xử lý, triển khai thiết kế một số hạng mục công trình thuộc chuyên môn khi có yêu cầu của cấp trên.
- Trình duyệt yêu cầu, khảo sát hiện trạng và Phối hợp với các bộ phận để tổng hợp số liệu và yêu cầu tư vấn hoàn thành các giải pháp thiết kế theo từng giai đoạn.
- Kiểm tra chất lượng bản vẽ, trình duyệt HSTK theo giai đoạn, đánh giá giải pháp và góp ý sử dụng vật liệu, thiết kế cho từng hạng mục công trình/ dự án; Phối hợp TVTK điều chỉnh theo yêu cầu của các Cơ quan ban ngành/ các Đơn vị thẩm tra, cơ quan thẩm định.
Nhiệm vụ 2: Kiểm soát thiết kế và chất lượng hoàn thiện xây dựng
- Phối hợp với các bên liên quan để thiết lập tiến độ xây dựng cho các nhà thầu thuộc phạm vi chuyên môn.
- Phê duyệt vật tư thiết bị, vật liệu hoàn thiện sử dụng cho Dự án.
- Quản lý chung việc thực hiện bản vẽ thi công, biện pháp thi công phần Kiên Trúc & Cảnh quan để đảm bảo việc thi công đúng theo bản vẽ và thực tế công trường. Đánh giá tiến độ và khối lượng công việc thực hiện của dư án.
- Giám sát việc nghiệm thu phần Hoàn thiện trên công trường và phối hợp với nhà thầu giải quyết các vấn đề trên công trường phần phạm vi chuyên môn để đảm bảo dự án không bị gián đoạn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc công trình hoặc Quy hoạch.
- Có kiến thức chuyên sâu về Quy hoạch & Kiến trúc, Cảnh quan.
- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế đồ án Quy hoạch & Kiến trúc, quản lý Dự án Khu Du lịch Sinh thái và Nghỉ dưỡng.
- Có khả năng lập tiến độ thi công & am hiểu biện pháp thi công, đi công tác khi có điều động.

Tại Fleur De Lys Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận khi trao đổi công việc.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 đầy đủ
Có hỗ trợ ăn ca
Có lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fleur De Lys Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fleur De Lys Hotel

Fleur De Lys Hotel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

