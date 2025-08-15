Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Đo vẽ hiện trạng, triển khai bản vẽ thiết kế sơ bộ và thiết kế concept, thiết kế xin phép xây dựng

- Phát triển các thiết kế concept cho công trình dân dụng, công nghiệp bao gồm mặt bằng, đứng, cắt và 3D

- Trình bày các ý tưởng thiết kế cho khách hàng và các bên liên quan, và thuyết phục họ về tính khả thi và giá trị của sản phẩm thiết kế

- Đảm bảo công trình tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam- Phối hợp với các bộ phận thiết kế kết cấu, nội thất và M&E để triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công

- Giám sát tác giả

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc hoặc tương đương

- Trung thực và có trách nhiệm trong công việc

- Chịu được áp lực làm việc theo deadline

- Có khả năng hoạt động độc lập và theo nhóm.

- Thành thạo phần mềm thiết kế (AutoCAD, Revit, SketchUp, 3ds Max, v.v.), kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 15-25 Triệu/Tháng

- Được tăng 1 năm/ lần . Được hưởng tháng lương thứ 13.

- Thưởng các ngày lễ, tết, du lịch ít nhất là 1 lần/năm.

- Thỏa thuận mức lương trực tiếp khi phỏng vấn.

- Được đóng 100% bảo hiểm xã hôi, BHYT theo quy định.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và chuyên môn cao.

- Có khả năng phát triển nghề, phát huy khả năng lãnh đạo.

- Có môi trường làm việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin