Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Keytech làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Keytech
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Keytech

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

-Làm việc tại các dự án miền Bắc (Hà Nam)
-Lập và kiểm soát hồ sơ trình duyệt bản vẽ thi công, mẫu vật liệu,...
-Kiểm soát chất lượng toàn bộ vật tư đầu vào, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đúng mẫu đã được phê duyệt, có danh mục quản lý biên bản nghiệm thu
-Cung cấp Hồ sơ chất lượng và hỗ trợ bộ phận QS công trình hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư/nhà thầu.
-Phối hợp bộ phận Giám sát thực hiện nghiệm thu nội bộ với nhà thầu, nghiệm thu công việc/giai đoạn/bàn giao với Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư
-Kiểm tra các sai khác và thiếu thông tin thi công từ hồ sơ thiết kế thi công, chỉ dẫn của Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư
-Tiếp nhận, phối hợp bộ phận Giám sát xử lý và đóng các Báo cáo không phù hợp (NCR) từ Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư
-Lưu trữ hồ sơ liên quan đến chất lượng
-Lập HSTT với CĐT, HSTT thầu phụ
-Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại các dự án miền Bắc
Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên
Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Phỏng vấn Online làm việc Tại Miền Bắc

Tại Công Ty Cổ Phần Keytech Thì Được Hưởng Những Gì

-Đánh giá năng lực nhân viên hàng năm
-Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Keytech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 136-168-140 cô bắc, phường cô giang, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

