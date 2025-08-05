Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD

1. Mục tiêu công việc

Đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà máy vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu suất tối ưu thông qua việc bảo trì định kỳ, sửa chữa kịp thời và cải tiến kỹ thuật.

2. Nhiệm vụ chính

Bảo trì thiết bị:

Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ (bảo trì phòng ngừa).

Giám sát tình trạng thiết bị, phân tích sự cố để ngăn ngừa hư hỏng.

Ghi chép và cập nhật lịch sử bảo trì trên hệ thống.

Sửa chữa, xử lý sự cố:

Phản ứng nhanh và xử lý kịp thời khi có sự cố máy móc.

Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo thời gian dừng máy ngắn nhất.