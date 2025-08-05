Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Asiafoods Corporation
- Bình Định: Lô x3,x4,x5,x6 đường N15, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 700 - 1 USD
1. Mục tiêu công việc
Đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị tại nhà máy vận hành ổn định, an toàn và đạt hiệu suất tối ưu thông qua việc bảo trì định kỳ, sửa chữa kịp thời và cải tiến kỹ thuật.
2. Nhiệm vụ chính
Bảo trì thiết bị:
Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì định kỳ (bảo trì phòng ngừa).
Giám sát tình trạng thiết bị, phân tích sự cố để ngăn ngừa hư hỏng.
Ghi chép và cập nhật lịch sử bảo trì trên hệ thống.
Sửa chữa, xử lý sự cố:
Phản ứng nhanh và xử lý kịp thời khi có sự cố máy móc.
Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo thời gian dừng máy ngắn nhất.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Asiafoods Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + phụ cấp ca/kỹ thuật + thưởng hiệu suất.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; bảo hiểm tai nạn 24/7.
Cơ hội đào tạo chuyên môn nội bộ và từ nhà cung cấp thiết bị.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asiafoods Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
