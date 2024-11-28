Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24
- TT12C, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Bán hàng thiết bị đo lường - thử nghiệm phòng QC/QA.
Hỗ trợ giảiđáp thắc mắc của khách hàng từ xa qua diện thoại
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
những người đã có kinh nghiệm sử dụng thành thạo thiết bị đo lường ( nói chung )
Tiếng anh căn bản / Cao cấp.
Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10 – 15 triệu / tháng + Hoa hồng. Tuỳ thuộc vào năng lực.
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Có cơ hội được tiếp xúc với ngành kỹ thuật công nghệ cao, đối tác quốc tế.
- Có cơ hội được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên môn.
-Được đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
