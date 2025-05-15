Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

• Thực hiện các công việc liên quan tới lắp đặt - vận hành - chuyển giao công nghệ, theo dõi khắc phục sự cố, bảo hành, bảo trì các loại máy laser fiber, máy công cụ (máy chấn, máy chặt tôn) ở nhà máy khách hàng ở miền Bắc.

• Khắc phục, sửa chữa các máy laser fiber, máy công cụ (máy chấn, máy chặt tôn).

• Tương tác và hỗ trợ tối đa các nhu cầu của khách hàng, tạo hiệu quả công công việc giữa hai bên.

• Là cầu nối kết nối kinh doanh với khách hàng tăng cơ hội bán hàng thông qua dịch vụ kỹ thuật.

• Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong mảng máy móc, tự động hóa.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Chịu được áp lực công việc. Chăm chỉ, trung thực, có đam mê và có khả năng đi công tác ngắn ngày.

• Ưu tiên các ứng viên đã lắp các dòng máy Trung Quốc và các máy móc hạng nặng.

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện tử công nghiệp.

• Nhanh nhẹn, đam mê với nghề kỹ thuật.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10 - 20 triệu bao gồm: Lương cơ bản + các khoản phụ cấp + thưởng tháng. Lương làm thêm tính theo Luật lao động.

• Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật và quà tặng sinh nhật; Chế độ hiếu hỷ, thăm ốm tứ thân phụ mẫu đầy đủ.

• Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: Được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài; Được tham gia chương trình đào tạo (thuê chuyên gia về đào tạo).

• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.

• Các chế độ phép năm, lễ Tết... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.

• Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.

• Thưởng lương tháng 13, Lễ Tết

