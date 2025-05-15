Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Thực hiện các công việc liên quan tới lắp đặt - vận hành - chuyển giao công nghệ, theo dõi khắc phục sự cố, bảo hành, bảo trì các loại máy laser fiber, máy công cụ (máy chấn, máy chặt tôn) ở nhà máy khách hàng ở miền Bắc.
• Khắc phục, sửa chữa các máy laser fiber, máy công cụ (máy chấn, máy chặt tôn).
• Tương tác và hỗ trợ tối đa các nhu cầu của khách hàng, tạo hiệu quả công công việc giữa hai bên.
• Là cầu nối kết nối kinh doanh với khách hàng tăng cơ hội bán hàng thông qua dịch vụ kỹ thuật.
• Sửa chữa máy cắt laser, máy công cụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong mảng máy móc, tự động hóa.
• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Chịu được áp lực công việc. Chăm chỉ, trung thực, có đam mê và có khả năng đi công tác ngắn ngày.
• Ưu tiên các ứng viên đã lắp các dòng máy Trung Quốc và các máy móc hạng nặng.
• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện tử công nghiệp.
• Nhanh nhẹn, đam mê với nghề kỹ thuật.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10 - 20 triệu bao gồm: Lương cơ bản + các khoản phụ cấp + thưởng tháng. Lương làm thêm tính theo Luật lao động.
• Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật và quà tặng sinh nhật; Chế độ hiếu hỷ, thăm ốm tứ thân phụ mẫu đầy đủ.
• Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: Được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài; Được tham gia chương trình đào tạo (thuê chuyên gia về đào tạo).
• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.
• Các chế độ phép năm, lễ Tết... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động.
• Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.
• Thưởng lương tháng 13, Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39 ngõ 285 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ N-TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ N-TEK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HOME LUXURY
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BÌNH AN YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BÌNH AN YÊN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Thiên An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Thiên An
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ MASTER KEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ MASTER KEY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG WATER
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH AVIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AVIC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Tư Vấn Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Thành
15 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC MINH HOÀNG
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Sức khỏe và Thẩm mỹ H&A
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Ánh sáng Tiến Dư
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu H&A Group
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LATICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LATICO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH May Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH May Phương Thảo
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MICT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MICT GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm