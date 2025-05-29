Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Dolphin, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Thu thập, xử lý, hạch toán các thông tin số liệu kế toán, các chứng từ kế toán

+ Làm và Báo cáo bảng doanh thu hàng tháng, bảng lương lái xe

+ Lập và nộp các Báo cáo quý (Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN), Báo cáo tài chính,...

+ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra, Bảo hiểm xã hội,.....

+ Và các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng.

Nhiệt huyết, trẻ trung, năng động, chăm chỉ, thật thà

Tại Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-20tr (theo năng lực)

- BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

- Du lịch 1-2 lần/ năm

- Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp

