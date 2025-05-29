Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Dolphin, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
+ Thu thập, xử lý, hạch toán các thông tin số liệu kế toán, các chứng từ kế toán
+ Làm và Báo cáo bảng doanh thu hàng tháng, bảng lương lái xe
+ Lập và nộp các Báo cáo quý (Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN), Báo cáo tài chính,...
+ Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra, Bảo hiểm xã hội,.....
+ Và các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Sử dụng máy tính thành thạo, phần mềm kế toán MISA, tin học văn phòng.
Nhiệt huyết, trẻ trung, năng động, chăm chỉ, thật thà
Tại Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10-20tr (theo năng lực)
- BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.
- Du lịch 1-2 lần/ năm
- Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ngôi sao quốc tế vtp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
