Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với Công ty mẹ và các đơn vị/Công ty thành viên trong Tập đoàn;

- Kiểm soát các bộ chứng từ thanh toán phát sinh nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật. Kiểm tra xem xét hồ sơ tạm ứng/ thanh toán đúng quy trình, quy định của Công ty.

- Thực hiện công việc kiểm soát định kỳ và kiểm soát đột xuất các hoạt động tại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên theo chuyên đề và Kế hoạch được Ban lãnh đạo phê duyệt.

- Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính, thuế của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Phát hiện các rủi ro và đưa ra đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm để nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của tập đoàn

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu, đề xuất của kiểm toán nội bộ sau các đợt kiểm toán và báo cáo định kỳ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Yêu cầu khác:

- Có kiến thức sâu rộng về văn bản kế toán, kiểm toán, thuế;

- Có khả năng kiểm soát độc lập, khách quan cẩn trọng, Có trách nhiệm trong công việc, cần đưa ra được những ý kiến, giải pháp và biện phát khắc phục/ ngăn ngừa sai sót;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ/ tháng

- Được cấp máy tính phục vụ công việc;

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin