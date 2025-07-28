Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các nhà thầu phụ, nhà cung cấp tiềm năng trong lĩnh vực cơ điện;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá thành, các vật tư, nguyên vật liệu, nhân công… trong lĩnh vực cơ điện, thường xuyên cập nhật thông tin giá thị trường;

Nhận, đánh giá và tổng hợp hồ sơ mời thầu, kiểm soát yêu cầu mời thầu và lập hồ sơ dự thầu phù hợp, đúng tiến độ;

Kiểm tra khối lượng mời thầu, dự thầu, đơn giá dự thầu cho đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước;

Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, Biên bản thương thảo Hợp đồng;

Kiểm tra hồ sơ TQT, hồ sơ chất lượng, quản lý chi phí, khối lượng vật tư;

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công, so sánh đối chiếu, đánh giá;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành có liên quan, thuộc các trường như: ĐH Bách Khoa, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi, Đại học xây dựng.....

Am hiểu luật đấu thầu;

Hiểu rõ về hệ thống cơ điện;

Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại vật tư, thiết bị cơ điện;

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đọc hiểu bản vẽ cơ điện, ưu tiên sử dụng được phần mềm chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

- Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ/tết;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững;

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

