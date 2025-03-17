Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 78 đường 39, KP5, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế kết cấu công trình các dạng nhà công nghiệp và dân dụng bao gồm: cọc, móng, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, mái.

• Thiết kế hạ tầng, đường nội bộ cho công trình

• Phối hợp với trưởng nhóm để hoàn thành hồ sơ thiết kế

• Phối hợp với các bộ môn (kiến trúc, điện, nước, hạ tầng, PCCC…) trong nhóm tư vấn thiết kế để hoàn thành dự án

• Tính toán khối lượng, báo giá… công trình đã thiết kế hoặc dự án từ bên ngoài

• Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu

• Phối hợp với các bộ phận khác, Chuẩn bị các hồ sơ khảo sát, triển khai thi công, xin phép xây dựng

• Lập thuyết minh thiết kế, chuẩn bị các bảng tính theo TCVN, MBMA, AISC, ACI…

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhà công nghiệp

xây dựng dân dụng và công nghiệp

• Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Được cấp các trang thiết bị làm việc và các công cụ hỗ trợ phục vụ công việc

• Mức lương theo thỏa thuận

• Được hưởng các chế độ BH theo luật và các quyền lợi khác theo qui chế của Công ty

• Được hưởng các chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của Công ty

• Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin