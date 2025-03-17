Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
- Hồ Chí Minh:
- Số 78 đường 39, KP5, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế kết cấu công trình các dạng nhà công nghiệp và dân dụng bao gồm: cọc, móng, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, mái.
• Thiết kế hạ tầng, đường nội bộ cho công trình
• Phối hợp với trưởng nhóm để hoàn thành hồ sơ thiết kế
• Phối hợp với các bộ môn (kiến trúc, điện, nước, hạ tầng, PCCC…) trong nhóm tư vấn thiết kế để hoàn thành dự án
• Tính toán khối lượng, báo giá… công trình đã thiết kế hoặc dự án từ bên ngoài
• Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu
• Phối hợp với các bộ phận khác, Chuẩn bị các hồ sơ khảo sát, triển khai thi công, xin phép xây dựng
• Lập thuyết minh thiết kế, chuẩn bị các bảng tính theo TCVN, MBMA, AISC, ACI…
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
xây dựng dân dụng và công nghiệp
• Thành thạo các phần mềm chuyên ngành
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương theo thỏa thuận
• Được hưởng các chế độ BH theo luật và các quyền lợi khác theo qui chế của Công ty
• Được hưởng các chế độ thưởng theo chính sách đãi ngộ của Công ty
• Chi tiết sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
