Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Dolphin Plaza Số 28 Trần Bình - Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

* Lập phương án thiết kế kết cấu, triển khai bản vẽ kỹ thuật (có cơ hội làm chủ trì thiết kế.)

- Am hiểu về các Tiêu chuẩn, Quy Chuẩn thiết kế.

- Kiểm tra sự chính xác của hồ sơ thiết kế.

- Làm việc với cơ quan thẩm tra, thẩm định và Chủ đầu tư về sản phẩm thiết kế.

- Tham gia xử lý thiết kế thuộc phạm vi công việc giám sát tác giả các công trình đang thi công.

- Sẵn sàng đi công tác khảo sát thiết kế, xử lý thiết kế giám sát tác giả khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình làm việc và tôn trọng tổ chức.

- Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc, có tư duy sáng tạo, đam mê nghề nghiệp, kết hợp tốt với các bộ môn Kiến trúc và M&E, Dự toán

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề

Tại Công Ty Cổ Phần Contech Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Sáng: 08h-12h00/ Chiều: 13h00-17h00

- Mức lương: 12-16 triệu và thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty

- Du lịch, nghỉ hè 1 năm/lần

- Các chế độ lễ, tết, ngày sinh nhật...

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Contech Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.