Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Contech Group
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công Ty Cổ Phần Contech Group

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty Cổ Phần Contech Group

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Dolphin Plaza Số 28 Trần Bình

- Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

* Lập phương án thiết kế kết cấu, triển khai bản vẽ kỹ thuật (có cơ hội làm chủ trì thiết kế.)
- Am hiểu về các Tiêu chuẩn, Quy Chuẩn thiết kế.
- Kiểm tra sự chính xác của hồ sơ thiết kế.
- Làm việc với cơ quan thẩm tra, thẩm định và Chủ đầu tư về sản phẩm thiết kế.
- Tham gia xử lý thiết kế thuộc phạm vi công việc giám sát tác giả các công trình đang thi công.
- Sẵn sàng đi công tác khảo sát thiết kế, xử lý thiết kế giám sát tác giả khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình làm việc và tôn trọng tổ chức.
- Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc, có tư duy sáng tạo, đam mê nghề nghiệp, kết hợp tốt với các bộ môn Kiến trúc và M&E, Dự toán
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề

Tại Công Ty Cổ Phần Contech Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Sáng: 08h-12h00/ Chiều: 13h00-17h00
-
- Mức lương: 12-16 triệu và thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty
- Du lịch, nghỉ hè 1 năm/lần
- Các chế độ lễ, tết, ngày sinh nhật...
- Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Contech Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Contech Group

Công Ty Cổ Phần Contech Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28 Trần Bình -Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

