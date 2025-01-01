Công việc Kỹ sư kết cấu máy

Tất cả địa điểm
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 26/04/2025
Ninh Bình 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA
Kỹ sư kết cấu máy Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội 14 - 20 triệu
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Hạn nộp: 12/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 11/04/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Nhu cầu tìm việc làm kỹ sư kết cấu máy ngày càng gia tăng với mức thu nhập khá hấp dẫn từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Sự phát triển của hệ thống công nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ cao đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư kết cấu máy, đồng thời giúp ứng viên có thêm kinh nghiệm và mong muốn phát triển trong lĩnh vực ngành cơ khí.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu máy ngày càng tăng với mức lương hấp dẫn
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư kết cấu máy ngày càng tăng với mức lương hấp dẫn

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư kết cấu máy

Kỹ sư kết cấu máy là một chuyên gia trong việc làm kỹ thuật thợ cơ khí, chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích các loại máy và thiết bị công nghiệp. Đầu tiên kỹ sư kết cấu máy sẽ nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật, thiết kế bằng bản vẽ và mô hình, sau đó thực hiện phân tích tải trọng, hiệu suất để đảm bảo sản phẩm hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thực tế.

Kỹ sư kết cấu máy làm việc trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Họ không chỉ lên ý tưởng thiết kế, chế tạo thiết bị mà còn giữ vai trò quan trọng giúp thiết bị vận hành hiệu quả, an toàn trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Nền công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, việc làm kỹ sư kết cấu máy ngày càng được mở rộng. Các doanh nghiệp, công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như chế tạo máy, sản xuất ô tô, tự động hoá luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có chuyên môn cao để thiết kế, tạo ra các sản phẩm mới, tạo nên nhiều cơ hội việc làm kỹ sư kết cấu máy.

Các nhà tuyển dụng luôn có nhu cầu tìm kiếm kỹ sư kết cấu máy
Các nhà tuyển dụng luôn có nhu cầu tìm kiếm kỹ sư kết cấu máy

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư kết cấu máy

Mức thu nhập của kỹ sư kết cấu máy trung bình từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là thông tin tham khảo Job3s cung cấp:

Việc làm kỹ sư kết cấu máy

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư kết cấu máy

mới ra trường

7.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư kết cấu máy

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 18.000.000

Kỹ sư kết cấu máy

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư kết cấu máy

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 30.000.000

Lưu ý: Mức lương của kỹ sư kết cấu máy thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm và nơi làm việc. Những kỹ sư có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các công ty lớn có thể nhận được mức lương lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư kết cấu máy

Công việc làm kỹ sư kết cấu máy thường bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ thuật, thiết kế các bản vẽ và tạo ra mô hình. Dưới đây là mô tả chi tiết việc làm kỹ sư kết cấu máy phải thực hiện:

  • Thiết kế máy: Kỹ sư kết cấu máy chịu trách nhiệm thiết kế các bộ phận cơ khí của máy móc dựa trên yêu cầu từ khách hàng. Công việc bắt đầu từ phân tích các thông số kỹ thuật, sử dụng các phần mềm để phác thảo bản vẽ. Sau đó lựa chọn các vật liệu phù hợp để hoàn thiện sản phẩm đạt chất lượng cao.

  • Phân tích kiểm tra kết cấu máy: Kỹ sư kết cấu máy sẽ sử dụng các phần mềm để phân tích và tính toán tải trọng, hiệu suất và độ bền của các bộ phận, đồng thời thực hiện đánh giá tính an toàn và hiệu quả của máy. Đảm bảo thiết kế đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao.

  • Tăng cường hiệu quả thiết kế: Kỹ sư kết cấu máy phải thử nghiệm thực tế để đánh giá hiệu quả hoạt động của máy. Từ dữ liệu thu thập từ thử nghiệm, kỹ sư sẽ phân tích và xác định các lỗi kỹ thuật, từ đó đưa ra các giải pháp để cải tiến thiết kế giúp tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn đảm bảo độ bền, kéo dài tuổi thọ của máy.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư kết cấu máy

Khi tìm việc làm kỹ sư kết cấu máy và ứng tuyển, ứng viên phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

  • Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư kết cấu máy cần có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, thiết kế máy hoặc công nghệ chế tạo máy. Họ cần có kiến thức nền tảng vững chắc về kỹ thuật cơ khí, am hiểu về động lực học, cơ học vật liệu, đặc biệt có hiểu biết về các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như ISO, ASME sẽ được điểm công lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

  • Thành thạo các phần mềm thiết kế:

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như AutoCAD, CATIA sẽ giúp kỹ sư kết cấu dễ dàng thực hiện các bản vẽ với mô hình 2D, 3D. Đồng thời, biết sử dụng một số ứng dụng phân tích như ANSYS, Abaqus sẽ giúp kỹ sư nâng cao hiệu suất công việc.

  • Kỹ năng cần thiết:

Các vấn đề liên quan đến máy móc, thiết bị cần được xử lý bằng tư duy logic và sáng tạo đòi hỏi kỹ sư kết cấu máy phải có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh, tìm ra giải pháp mới, phản ứng linh hoạt trước các tình huống bất ngờ xảy ra.

Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng giúp kỹ sư kết cấu máy có thể trình bày ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng, giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn.

  • Phẩm chất cá nhân:

Kỹ sư kết cấu máy cần có sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình làm việc để đảm bảo mọi chi tiết trong thiết kế đều chính xác, tránh những sai sót không đáng có.

Đặc biệt trong các dự án lớn, họ phải có khả năng chịu áp lực cao, đam mê học hỏi và không ngừng cập nhật công nghệ mới để nâng cao trình độ chuyên môn.

  • Trình độ ngoại ngữ:

Kỹ sư kết cấu máy cần sử dụng tiếng anh chuyên ngành để đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp với đối tác quốc tế. Đây là kỹ năng quan trọng giúp kỹ sư thể hiện được năng lực chuyên môn và mở rộng cơ hội thăng tiến trong công việc.

Kỹ sư kết cấu máy cần thành thạo các công cụ thiết kế
Kỹ sư kết cấu máy cần thành thạo các công cụ thiết kế

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư kết cấu máy nhiều

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, các công ty sản xuất và các dự án công nghệ cao, cơ hội việc làm kỹ sư kết cấu máy đang mở rộng tại nhiều thành phố lớn trên cả nước như:

Tuyển kỹ sư kết cấu máy tại thành phố Hà Nội

Hà Nội là thành phố có nhiều công ty, viện nghiên cứu và trường đại học kỹ thuật, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các sản phẩm mới và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng đã làm cho các kỹ sư kết cấu máy trở thành lực lượng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghiệp của thành phố.

Tuyển kỹ sư kết cấu máy tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tập trung nhiều nhà máy, công ty sản xuất và các dự án công nghiệp hiện đại đã mở ra nhiều cơ hội phát triển trong ngành cơ khí cho các kỹ sư kết cấu máy có trình độ chuyên môn cao.

Tuyển kỹ sư kết cấu máy tại thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn của miền Trung, cơ hội việc làm kỹ sư kết cấu máy ngày càng được mở rộng nhờ vào sự phát triển của các khu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo máy, cơ khí, công nghệ cao. Tại đây cũng thu hút nhiều dự án đầu tư trong ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng.

Việc làm kỹ sư kết cấu máy ngày càng trở nên phổ biến với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Để có mức thu nhập cao hơn, kỹ sư kết cấu máy cần cố gắng không ngừng để nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy nhiều kinh nghiệm và thực hiện tốt công việc được giao.