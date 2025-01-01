Tất cả địa điểm
Công việc Cơ khi chế tạo

-

Có 874 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DH Worth
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty TNHH DH Worth làm việc tại Hải Phòng thu nhập 250 - 300 USD
Công Ty TNHH DH Worth
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 250 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC MEINHARDT ENGINEERS Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu
MEINHARDT ENGINEERS Ltd
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí tăng cao với mức thu nhập ổn định dao động khoảng từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Được mệnh danh là "trái tim của quá trình công nghiệp hóa" cùng với tốc độ phát triển vượt trội, ngành nghề này hiện đang giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm ngành kỹ thuật -công nghệ.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Việc làm cơ khí, chế tạo và tự động hoá hiện đang là ngành nghề được đông đảo người lao động lựa chọn bởi hàng loạt khu công nghiệp, nhà máy chế tạo trong lẫn ngoài nước mọc lên với tốc độ chóng mặt.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2023), cả nước có khoảng 30.000 doanh nghiệp cơ khí và chiếm tới gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng 1,2 triệu lao động. Trong đó, số lượng lao động ngành cơ khí, chế tạo máy và tự động hoá tăng trưởng khoảng 10-12%/năm. Cũng theo một số báo cáo các trang tuyển dụng, việc làm cơ khí là một trong 10 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều trong những năm gần đây với số lượng tin đăng tuyển lên tới hàng chục nghìn.

Hiện tại, chính phủ tập trung phát triển nền kinh tế theo hướng công nghệ 4.0 và mục tiêu đặt ra cho ngành cơ khí chế tạo là có đội ngũ nhân sự trình độ chuyên môn cao. Với xu thế công nghệ tự động hóa, tuyển dụng việc làm cơ khí được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới khi các khu công nghệ cao, nhà máy và tập đoàn tại Đà Nẵng, Bình Dương, Hà NộiTP.HCM được đầu tư mạnh mẽ hơn.

Chính vì thế, những tân kỹ sư cơ khí/chế tạo máy/tự động hóa sẽ dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với mức thu nhập ổn định và thăng tiến ở vị trí cao tại doanh nghiệp, nhà máy, tập đoàn, khu công nghệ cao,… trong và ngoài nước.

Nhu cầu nhân lực của việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa
Nhu cầu nhân lực của việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Mức lương của việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại Việt Nam nằm ở mức ổn định so với toàn bộ thị trường lao động khoảng từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo vị trí công việc và kinh nghiệm. Dưới đây là mức lương theo từng công việc cụ thể, bạn có thể tham khảo:

Việc làm

Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ sư cơ khí

10.000.000 – 30.000.000

Kỹ sư chế tạo

13.000.000 – 25.000.000

Kỹ sư tự động hóa

12.000.000 – 25.000.000

Kỹ thuật viên bảo trì

10.000.000 – 20.000.000

Nhân viên thiết kế CAD

10.000.000 – 20.000.000

3. Tổng hợp việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa là một trong 10 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều trong những năm gần đây. Tuỳ từng vị trí việc làm mà có những yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm và mức thu nhập khác nhau.

3.1. Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí sẽ đảm nhận các công việc chính như sau:

  • Thiết kế, thi công và lắp đặt sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ đời sống sản xuất.

  • Lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị cho công trình và nhà máy.

  • Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì máy móc khi phát hiện các lỗi hư hỏng và đưa ra những giải pháp cải tiến thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với ứng viên tham gia tuyển dụng việc làm cơ khí sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về trình độ học vấn là cử nhân đại học trở lên của các chuyên ngành về kỹ thuật cơ khí, cơ khí chế tạo máy hoặc ngành có liên quan. Đồng thời, ứng viên cũng cần có thêm những kỹ năng như:

  • Khả năng giao tiếp

  • Có tính tỉ mỉ, cẩn thận và chịu được áp lực.

  • Việc làm cơ khí vị trí kỹ sư sẽ yêu cầu ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

  • Biết và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm hỗ trợ thiết kế như AutoCAD.​

  • Tư duy logic, sự nhạy bén với thay đổi công nghệ và biết quan sát cũng như giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Kỹ sư cơ khí cũng chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì máy móc
Kỹ sư cơ khí cũng chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì máy móc

Những khu vực tuyển dụng kỹ sư cơ khí nhiều nhất hiện nay chủ yếu tập trung tại nơi có các nhà máy, nhà xưởng như Bình Dương, Đà Nẵng, TP.HCM và Hà Nội. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), mức lương đối với việc làm cơ khí ở vị trí kỹ sư hiện nay dao động từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp.

3.2. Kỹ sư chế tạo

Đối với việc làm chế tạo vị trí kỹ sư sẽ đảm nhận những nhiệm vụ như sau:

  • Lập bản kế hoạch công việc cụ thể

  • Theo dõi tiến độ sản xuất gia công chế tạo

  • Tiến hành giám sát đồng thời kiểm tra lắp đặt các thiết bị máy móc trong nhà máy để đảm bảo đúng quy chuẩn an toàn khi sử dụng.

  • Chịu trách nhiệm bảo hành và tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng máy móc

  • Báo cáo và khắc phục lỗi trong quá trình vận hành máy móc, trang thiết bị.

  • Cải tiến dây chuyền sản xuất và hệ thống vận hành nhằm đảm bảo tối ưu hóa đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp khi sử dụng máy móc.

Người lao động tìm việc làm chế tạo máy sẽ không gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhân sự rất lớn
Người lao động tìm việc làm chế tạo máy sẽ không gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhân sự rất lớn

Để trở thành một kỹ sư chế tạo giỏi sẽ bắt buộc tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Ngoài ra, ứng viên việc làm cơ khí vị trí kỹ sư chế tạo còn cần đảm bảo những yêu cầu như:

  • Có kiến thức về vận hành máy móc và khả năng lập trình hệ thống, dây chuyền sản xuất.

  • Sử dụng thành thạo lập trình thiết bị công nghiệp và các phần mềm thiết kế chuyên dụng như vẽ Autocad.

  • Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc

  • Sáng tạo, thái độ cầu tiến

  • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Bình Dương, TP.HCM và Hà Nội hiện đang là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí với vị trí kỹ sư chế tạo, kèm mức thu nhập trung bình khoảng 13.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Kỹ sư tự động hóa

Một kỹ sư tự động hóa sẽ đảm nhận các đầu việc gồm:

  • Thiết kế, triển khai hệ thống tự động hoá các quy trình hoạt động và sản xuất.

  • Chịu trách nhiệm vận hành, giám sát hoạt động của các hệ thống tự động nhằm đảm bảo rằng các quy trình diễn ra ổn định và hiệu quả.

  • Việc làm cơ khí với vị trí kỹ sư tự động hoá tham gia phát hiện lỗi, bảo dưỡng và bảo trì, nâng cấp các hệ thống để tối ưu hoá hiệu quả.

Để đảm nhận tốt vị trí kỹ sư tự động sẽ yêu cầu người lao động tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện – Tự động hóa. Đồng thời, ứng viên cần có kỹ năng và tố chất như:

  • Tinh thần trách nhiệm.

  • Tư duy logic, sáng tạo.

  • Phát hiện và xử lý các sự cố kỹ thuật nhanh chóng.

  • Biết quản lý thời gian, công việc một cách khoa học.

  • Có kỹ năng làm việc nhóm, sự nhanh nhạy với xu hướng công nghệ

Kỹ sư tự động hóa sẽ đảm nhận thiết kế, triển khai hệ thống tự động hoá các quy trình hoạt động và sản xuất
Kỹ sư tự động hóa sẽ đảm nhận thiết kế, triển khai hệ thống tự động hoá các quy trình hoạt động và sản xuất

Mức lương đối với kỹ sư tự động hiện nay tương đối hấp dẫn. Với sinh viên mới ra trường có thu nhập dao động khoảng từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Đối với người có kinh nghiệm từ 3 – 5 năm có thể nhận được mức lương trung bình trên 20.000.000 VNĐ/tháng. Nếu ứng viên giỏi ngoại ngữ có cơ hội ứng tuyển làm việc tại nước ngoài với mức lương lên tới hàng tỷ đồng/năm. Hiện tại, việc làm cơ khí vị trí kỹ sư tự động hoá có nhu cầu tuyển dụng nhiều tập trung tại các khu vực thành phố như Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương và Cần Thơ.

3.4. Kỹ thuật viên bảo trì

Công việc của một kỹ thuật viên bảo trì chủ yếu liên quan tới đến kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hệ thống và cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo vận hành trơn tru, an toàn.

Vị trí kỹ thuật viên bảo trì hiện nay có mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng
Vị trí kỹ thuật viên bảo trì hiện nay có mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Về cơ bản, tuyển dụng kỹ thuật viên bảo trì sẽ yêu cầu những kỹ năng như sau:

  • Kinh nghiệm làm việc trong thực tế

  • Hiểu rõ các hướng dẫn của EPA, OSHA và kiến thức nâng cao về cơ khí, điện, hệ thống ống nước, hệ thống sưởi

  • Đọc hiểu sơ đồ hệ thống, quy trình an toàn và thiết bị

  • Có kỹ năng xử lý sự cố năng cao

  • Kỹ năng giao tiếp tốt

  • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm

Kỹ thuật viên bảo trì mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động có bằng cấp trong một số ngành kỹ thuật liên quan như Kỹ thuật cơ khí, chế tạo, điện hoặc điện tử. Tùy thuộc vào tính chất và yêu cầu công việc mà nhà tuyển dụng việc làm cơ khí vị trí kỹ thuật viên bảo trì có thể yêu cầu bằng cấp hay trình độ khác nhau.

Vị trí kỹ thuật viên bảo trì hiện nay có mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Hiện việc làm cơ khí vị trí kỹ thuật viên bảo trì có nhu cầu tuyển dụng nhiều tại các khu vực thành phố như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ.

3.5. Nhân viên thiết kế CAD

Nhân viên thiết kế CAD sẽ đảm nhận các đầu công việc như sau:

  • Thực hiện bản vẽ AutoCAD hệ thống Cơ-Điện (M&E) theo yêu cầu của Dự án.

  • Tiến hành nghiên cứu hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ và triển khai cung cấp bản vẽ thi công lắp đặt.

  • Việc làm cơ khí ở vị trí nhân viên thiết kế CAD sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật để vận hành máy móc, thiết bị.

Nhân viên thiết kế CAD sẽ đảm nhận công việc thực hiện các bản vẽ AutoCAD hệ thống Cơ-Điện (M&E)
Nhân viên thiết kế CAD sẽ đảm nhận công việc thực hiện các bản vẽ AutoCAD hệ thống Cơ-Điện (M&E)

Yêu cầu đối với một nhân viên thiết kế CAD đó là tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ thuật viên cơ khí chế tạo,…Bên cạnh đó, ứng viên cần đáp ứng những kỹ năng như sau:

  • Sử dụng thành thạo phần mềm CAD để xử lý bản vẽ thiết kế thành bản vẽ

  • Am hiểu về các phần mềm thiết kế khác như Photoshop, 3DS Max và Sketchup.

  • Cần có sự tỉ mỉ, cẩn thận

  • Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương hiện là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí vị trí nhân viên CAD nhiều nhất với mức lương dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

4. Khu vực tuyển dụng Việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí/chế tạo/tự động hoá chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp ở những thành phố lớn như Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Các khu vực này có tốc độ phát triển nhanh, cùng sự quan tâm của chính phủ đã thu hút vốn đầu tư “khủng” từ những doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4.1. Tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top có nhu cầu tìm việc làm cơ khí đông đảo nhất trên thị trường. Bởi khu vực này tập trung nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chế tạo và cơ khí. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng thu hút lượng lớn vốn đầu tư từ nước ngoài đã phần nào tạo ra thị trường việc làm đa dạng cho người lao động. Trong đó, tuyển dụng việc làm cơ/chế tạo máy/tự động hóa nhận được quan tâm lớn nhờ mức lương ổn định dao động từ 9.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

Quận 9, Quận 4, Quận 12, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân Bình hiện là những quận tập trung tuyển dụng vị trí việc làm cơ khí nhiều nhất tại TP.HCM.

Nhu cầu việc làm Cơ khí/Chế tạo tại khu vực TP.HCM khá lớn
Nhu cầu việc làm Cơ khí/Chế tạo tại khu vực TP.HCM khá lớn

4.2. Tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại Hà Nội

Việc làm chế tạo máy, việc làm tự động hóa và cơ khí hiện là nhóm ngành nghề được người lao động tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận lựa chọn. Bởi Hà Nội có nhiều khu công nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm ngành cơ khí là vô cùng lớn.

Công ty CP Bright Engineering Việt Nam, Bóng đèn phích nước Rạng Đông… là những doanh nghiệp nổi bật trong tuyển dụng việc làm cơ khí. Các công ty này chủ yếu nằm tại các quận huyện như Gia Lâm, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Hà Đông. Mức thu nhập trung bình của việc làm cơ khí tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

Mức thu nhập trung bình của việc làm cơ khí tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng
Mức thu nhập trung bình của việc làm cơ khí tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng

4.3. Tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại Đà Nẵng

Tại khu vực Đà Nẵng tập trung khá nhiều doanh nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí như Sun Group, Acecook Việt Nam, công ty TNHH BOK Việt Nam, công ty TNHH điện tử FOXLINK Đà Nẵng, ADEN SERVICES Việt Nam... Với lợi thế đó, Đà Nẵng đã mở ra cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động.

Hải Châu, Hoà Vang, Liên Chiểu là những quận huyện có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí nhiều nhất tại Đà Nẵng. Mức lương trung bình cho người lao động với việc làm chế tạo máy, tự động hoá và cơ khí tại Đà Nẵng thường khoảng từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm cũng như vị trí.

Hải Châu, Hoà Vang, Liên Chiểu là những quận huyện có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí nhiều nhất tại Đà Nẵng
Hải Châu, Hoà Vang, Liên Chiểu là những quận huyện có nhu cầu tuyển dụng việc làm cơ khí nhiều nhất tại Đà Nẵng

4.4. Tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại Bình Dương

Bình Dương sở hữu vô số khu công nghiệp lớn nhỏ với lượng vốn đầu tư thuộc top “khủng”. Điều này cũng là lợi thế tạo ra sự đa dạng việc làm cho người lao động. Trong đó, ngành cơ khí/chế tạo/tự động hoá là được quan tâm nhiều bởi mức thu nhập ổn định dao động từ 9.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

Bến Cát, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương cho vị trí cơ khí nhiều nhất.

Bình Dương sở hữu vô số khu công nghiệp lớn nhỏ với lượng vốn đầu tư thuộc top “khủng” nhất
Bình Dương sở hữu vô số khu công nghiệp lớn nhỏ với lượng vốn đầu tư thuộc top “khủng” nhất

4.5. Tuyển dụng việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa tại Cần Thơ

Nhu cầu tuyển dụng việc làm liên quan tới cơ khí, chế tạo và tự động hóa tại Cần Thơ diễn ra khá sôi động khi có hàng loạt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy. Trong đó, Ninh Kiều, Cái Răng, Châu Thành A và Bình Thuỷ là những quận huyện có số lượng đăng tuyển việc làm cơ khí nhiều nhất. Mức lương dành cho việc làm ngành cơ khí, tự động hoá và chế tạo tại Cần Thơ dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Để đảm nhận tốt vị trí việc làm cơ khí/chế tạo/tự động hoá thì người lao động sẽ cần phải trang bị đầy đủ những yêu cầu về trình độ và kỹ năng như sau:

Về trình độ:

  • Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy móc hoặc các ngành liên quan.

Về kỹ năng:

  • Am hiểu kiến thức về nguyên lý cơ khí và chế tạo nhằm phục vụ quá trình làm việc diễn ra suôn sẻ, đạt hiệu suất cao.

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế kỹ thuật AutoCAD, Sketchup là kỹ năng cần thiết đối với ứng việc việc làm cơ khí/chế tạo/tự động hoá

  • Có kỹ năng thiết kế bản vẽ chi tiết 2D và 3D Autocad, các chi tiết về máy móc, sản phẩm cơ khí

  • Ứng viên việc làm ngành cơ khí cần có kỹ năng phân tích, tính toán và giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

  • Do môi trường làm việc cơ khí cần trao đổi và hợp tác với nhiều người cho nên ứng viên cần có kỹ năng làm việc nhóm cùng khả năng giao tiếp tốt.

  • Được trang bị đầy đủ những kiến thức về tự động hoá và điều khiển điện tử công nghiệp, điện tử động và lĩnh vực kỹ thuật điện

6. Những khó khăn trong ngành Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa

Ngành Cơ khí/Chế tạo/Tự động hóa là một trong những ngành nghề đóng vai trò quan trọng tới nền kinh tế. Nhóm ngành nghề này có cơ hội và tiềm năng phát triển bởi không chỉ tạo ra máy móc, thiết bị mà còn thúc đẩy sản xuất trong các ngành công nghiệp khác như điện tử, xây dựng, ô tô và nông nghiệp.

Theo báo Lao Động, ngành cơ khí Việt Nam hiện đang đóng góp khoảng 16-17% GDP toàn quốc giúp mang lại công việc cho hàng triệu lao động. Ngoài ra, việc làm cơ khí cũng có chuyển biến mạnh mẽ hơn khi được sự hỗ trợ của chính phủ và gia nhập của nhiều nhà đầu tư nước ngoài tạo ra cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Việc làm cơ khí cũng có chuyển biến mạnh mẽ hơn khi được sự hỗ trợ của chính phủ và đầu tư nước ngoài
Việc làm cơ khí cũng có chuyển biến mạnh mẽ hơn khi được sự hỗ trợ của chính phủ và đầu tư nước ngoài

Hiện tại, nhân lực ngành cơ khí/chế tạo/tự động hoá hiện tại còn gặp phải những khó khăn như thiếu chứng chỉ hành nghề quốc tế và kỹ năng ngoại ngữ. Đội ngũ nghiên cứu triển khai và tư vấn chưa đạt được trình độ theo yêu cầu của các dự án, công trình. Hơn nữa ngành cơ khí đã chuyển dịch từ lắp ráp và gia công đơn giản sang sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Do đó, nhân sự việc làm cơ khí/chế tạo/tự động hóa sẽ gặp trở ngại trong các đợt tuyển dụng nếu như không có sự thay đổi theo xu hướng.

Những điều này không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với người lao động khi phải liên tục cập nhật, học hỏi công nghệ mới, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cùng trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Việc làm cơ khí/chế tạo/tự động hoá hiện đang nằm trong top 10 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất hiện nay. Nhóm ngành nghề này có lượng sử dụng lao động lớn khi hàng loạt doanh nghiệp, nhà máy và khu công nghệ cao được đầu tư mở rộng tại Việt Nam. Cùng với đó việc làm ngành cơ khí còn sở hữu mức lương ổn định và tiềm năng phát triển lên các vị trí cao hoặc làm việc tại các nước ngoài đã tạo nên sức hút với người lao động.