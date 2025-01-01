Danh sách Công ty >

Viettel Digital Pro Company

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Viettel Digital Pro Company

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) – Tổng Công ty thành viên thứ 8 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Sự ra đời của Tổng Công ty nhằm tạo nền móng cho quá trình chuyển dịch số, thực hiện chiến lược phát triển của Viettel trong giai đoạn mới – giai đoạn Kiến tạo xã hội số. Từ nay tới 2025, Tổng Công ty đặt hai mục tiêu trọng tâm lớn: Có 26 triệu khách hàng trên hệ sinh thái; phát triển 600.000 điểm chấp nhận thanh toán & cung cấp dịch vụ. Sứ mệnh của chúng tôi - Phổ cập dịch vụ số từ thành thị tới nông thôn - Bùng nổ thanh toán số với phương thức Mobile Banking - Là nền tảng, hạ tầng tài chính số - thương mại số - Góp phần giữ gìn nền kinh tế nước nhà - Lĩnh vực tài chính số: Hệ sinh thái và ngân hàng số ViettelPay, ViettelPay Pro, Bank Plus, Mobile Money - Lĩnh vực dịch vụ dữ liệu: Triển khai dịch vụ Digital marketing, Quảng cáo số dựa trên dữ liệu điện tử, Big data

