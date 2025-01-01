Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

banner-company

Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

VPL là hãng luật chuyên về pháp lý doanh nghiệp, phần lớn khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty đa quốc gia đang kinh doanh tại Việt Nam. VPL mang đến một sự nghiệp xứng đáng cho những nhân sự tài năng và có động lực cao muốn làm việc trong các dự án pháp lý nổi bật. VPL làm việc chăm chỉ, cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao nhất kiên trì với mục tiêu trở thành là công ty luật hàng đầu tại Việt Nam. VPL luôn có những chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút những nhân tài pháp lý giỏi. VPL là hãng luật chuyên về pháp lý doanh nghiệp, phần lớn khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty đa quốc gia đang kinh doanh tại Việt Nam. VPL mang đến một sự nghiệp xứng đáng cho những nhân sự tài năng và có động lực cao muốn làm việc trong các dự án pháp lý nổi bật. VPL làm việc chăm chỉ, cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao nhất kiên trì với mục tiêu trở thành là công ty luật hàng đầu tại Việt Nam. VPL luôn có những chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút những nhân tài pháp lý giỏi.

Tin tuyển dụng Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

Hạn nộp: 30/09/2025

Bình Dương Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 3, tòa nhà The Capital, 68 đường Hoàng Văn Thụ - Phường Chánh Nghĩa - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương.

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-luat-tnhh-van-phuc-loc-ntd161478
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kin Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kin Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Clearwater Metal VN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Clearwater Metal VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Samco Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Remoly (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Remoly (Vietnam)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gỗ Lam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Gỗ Lam
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn May Mặc Alliance One
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH KO RYO VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHOONG ANG VINA ALUMINIUM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH DCT PARTNERS VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm