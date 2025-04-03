Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19 KIm Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

- Thị trấn Bần Yên Nhân

- huyện Mỹ Hào

- tỉnh Hưng Yên ; KCN Thăng Long 2

- Hưng yên; KCN Yên Mỹ

- HƯng Yên; KCN Phố Nối

- HƯng Yên

- KCN Lai Cách

- Cẩm Giàng

- Hải Dương; CHí Linh

- Hải Dương

- KCN Texhong

- Hải Hà

- Quảng Ninh; Aeon Hạ Long

- Quảng Ninh

- KCN An Dương

- Hải Phòng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng, triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công;
-Thiết kế và tính toán, phân tích kết cấu, đưa ra các giải pháp thiết kế kinh tế và hiệu quả về xây dựng.
- Tiến hành kiểm tra chất lượng bản vẽ và tính toán do bản thân hoặc các thành viên khác trong nhóm thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng phòng;
- Soạn thảo báo cáo vắn tắt về thiết kế kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu;
- Hỗ trợ thực hiện các bản vẽ thiết kế kết cấu khi được yêu cầu;
- Xem xét bản vẽ thi công và trình duyệt vật tư từ Chủ đầu tư;
- Đi thực tế công trường khi được yêu cầu;
- Tuân thủ các quy trình thiết kế của công ty và các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành.
- Có kinh nghiệm về thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, Nhà xưởng.
- Liên hệ với các nhà thầu và tiến hành kiểm tra công trường khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
- Độ tuổi: 25 tuổi trở lên.
* Đối với Kết cấu mảng thiết kế
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu sẽ được ưu tiên.
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế Kết cấu công trình
- Thành thạo: REVIT, Autocad, SAP , ETAB.... và các phần mềm liên quan tới công việc.
- Nắm vững chi tiết cấu tạo.
- Có tư duy về hình khối, cẩn thận trong tính toán.
- Có ý tưởng sáng tạo không gian trong thiết kế.
* Đối với Kết cấu mảng thi công
- Biết Vẽ Shop
- Có kinh nghiệm thi công xây lắp nhà xưởng, nhà công nghiệp là lợi thế
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương từ 10 triệu đến 18 triệu/ tháng; thưởng tháng lương thứ 13
- Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Chế độ lễ tết, phép theo quy định của pháp luật
- Tham quan, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phường Bần Yên Nhân, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

