Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy
- Hồ Chí Minh:
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành
- 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Triển khai các ứng dụng BIM của bộ môn kết cấu, kiến trúc, hạ tầng thi công, đấu thầu, thiết kế.
Tạo lập và cập nhật mô hình BIM.
Tính toán, kiểm soát khối lượng.
Triển khai bản vẽ.
Kiểm soát xung đột thiết kế.
Mô phỏng tiến độ thi công, biện pháp thi công.
Thực hiện render phối cảnh, làm phim.
Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm triển khai BIM kết cấu-kiến trúc hoặc mới ra trường đam mê phát triển theo hướng BIM (chứng mình năng lực qua các sản phẩm đã thực hiện).
Thành thạo Revit, Naviswork, ACC, các phần mềm BIM khác, MS Office.
Kiến thức BIM cơ bản, bốc tách khối lượng theo BoQ, đọc hiểu bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc, biện pháp.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì
