Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành

- 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai các ứng dụng BIM của bộ môn kết cấu, kiến trúc, hạ tầng thi công, đấu thầu, thiết kế.
Tạo lập và cập nhật mô hình BIM.
Tính toán, kiểm soát khối lượng.
Triển khai bản vẽ.
Kiểm soát xung đột thiết kế.
Mô phỏng tiến độ thi công, biện pháp thi công.
Thực hiện render phối cảnh, làm phim.
Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm triển khai BIM kết cấu-kiến trúc hoặc mới ra trường đam mê phát triển theo hướng BIM (chứng mình năng lực qua các sản phẩm đã thực hiện).
Thành thạo Revit, Naviswork, ACC, các phần mềm BIM khác, MS Office.
Kiến thức BIM cơ bản, bốc tách khối lượng theo BoQ, đọc hiểu bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc, biện pháp.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm triển khai BIM kết cấu-kiến trúc hoặc mới ra trường đam mê phát triển theo hướng BIM (chứng mình năng lực qua các sản phẩm đã thực hiện).
Thành thạo Revit, Naviswork, ACC, các phần mềm BIM khác, MS Office.
Kiến thức BIM cơ bản, bốc tách khối lượng theo BoQ, đọc hiểu bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc, biện pháp.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

