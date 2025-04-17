Tuyển Kỹ sư xây dựng Green I-Park làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Green I-Park
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Green I-Park

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Green I-Park

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Hòa Bình, Việt Nam, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nơi làm việc: Hoà Bình, Thái Bình hoặc có thể đi công tác dài ngày
Mô tả công việc:
• Đo bóc, tính toán khối lượng bản vẽ thiết kế, kiểm tra sự phù hợp giữa dự toán và hồ sơ thiết kế
• Lập dự toán bằng phần mềm chuyên ngành; kiểm tra, rà soát sự phù hợp của dự toán theo quy định hiện hành
• Phân tích đơn giá trong dự toán hoặc đơn giá chào thầu
• Khảo sát giá vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ lập dự toán
• Tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
• Kiểm soát khối lượng thanh toán, quyết toán của nhà thầu
• Tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu theo yêu cầu
• Lập báo cáo định kỳ tuần, tháng
• Soạn thảo, tham gia góp ý kiến về các điều khoản của Hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Đại học trở lên
• Chuyên ngành: Chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc công trình dân dụng

Tại Green I-Park Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green I-Park

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Green I-Park

Green I-Park

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

