Tuyển Kỹ sư xây dựng Green I-Park làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Green I-Park
- Hòa Bình: Hòa Bình, Việt Nam, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nơi làm việc: Hoà Bình, Thái Bình hoặc có thể đi công tác dài ngày
Mô tả công việc:
• Đo bóc, tính toán khối lượng bản vẽ thiết kế, kiểm tra sự phù hợp giữa dự toán và hồ sơ thiết kế
• Lập dự toán bằng phần mềm chuyên ngành; kiểm tra, rà soát sự phù hợp của dự toán theo quy định hiện hành
• Phân tích đơn giá trong dự toán hoặc đơn giá chào thầu
• Khảo sát giá vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ lập dự toán
• Tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
• Kiểm soát khối lượng thanh toán, quyết toán của nhà thầu
• Tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu theo yêu cầu
• Lập báo cáo định kỳ tuần, tháng
• Soạn thảo, tham gia góp ý kiến về các điều khoản của Hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Chuyên ngành: Chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc công trình dân dụng
Tại Green I-Park Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green I-Park
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
