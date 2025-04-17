Tuyển Kỹ sư xây dựng Green I-Park làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Nơi làm việc: Hoà Bình, Thái Bình hoặc có thể đi công tác dài ngày

Mô tả công việc:

• Đo bóc, tính toán khối lượng bản vẽ thiết kế, kiểm tra sự phù hợp giữa dự toán và hồ sơ thiết kế

• Lập dự toán bằng phần mềm chuyên ngành; kiểm tra, rà soát sự phù hợp của dự toán theo quy định hiện hành

• Phân tích đơn giá trong dự toán hoặc đơn giá chào thầu

• Khảo sát giá vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ lập dự toán

• Tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

• Kiểm soát khối lượng thanh toán, quyết toán của nhà thầu

• Tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu theo yêu cầu

• Lập báo cáo định kỳ tuần, tháng

• Soạn thảo, tham gia góp ý kiến về các điều khoản của Hợp đồng.