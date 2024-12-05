Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 19 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Hòa Bình

- Thái Nguyên, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

- Tham gia tính toán khối lượng và lập kế hoạch thi công.
- Tham gia tiếp nhận mặt bằng, tổ chức giám sát xây dựng các công trình tạm, bố trí cơ sở vật chất công trường và tổ chức khởi công dự án.
- Tham gia lập phương án thi công tối ưu.
- Triển khai quy trình thi công đến tất cả tổ đội, thầu phụ thi công.
- Quản lý toàn bộ công tác thi công và giám sát khu vực thi công được giao.
- Báo cáo với BCH về những diễn biến xảy ra trong quá trình thi công.
- Cập nhập kiểm tra tiến độ phối hợp chi tiết thi công theo hạng mục.
- Kiểm tra đôn đốc các tổ đội/ thầu phụ thực hiên đúng tiến độ DA đề ra thuộc khu vực quản lý.
- Hiểu rõ và thi công các hạng mục cụ thể theo đúng Hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các ngành có liên quan
-Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Cad, Project,…

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Review tăng lương 1 lần/ năm.
- Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.
- Team building và du lịch hàng năm.
- Công ty đài thọ ăn ở tại dự án.
- Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

