Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - KCN Thăng Long 2, Yên Mỹ, Hưng Yên - KCN Bờ Trái Sông Đà, TP. Hòa Bình, Hòa Bình - KCN Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Kiểm soát tiến độ thi công:

- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án

- Phân công công việc cho công nhân, tổ đội thi công

- Giám sát đánh giá năng lực của công nhân/ tổ đội.

- Chụp ảnh hiện trường, lập báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan.

2. Kiểm soát khối lượng, chất lượng công trình:

- Bóc tách khối lượng, xác nhận khối lượng hoàn thành thanh toán cho các tổ đội, nhà thầu phụ.

- Kiểm soát khối lượng vật tư, thiết bị thi công sử dụng đúng mục đính, đúng định mức cho phép.

- Triển khai các bản vẽ chi tiết gia công, lắp dựng. Lập biện pháp thi công đảm bảo chất lượng.

- Kiểm tra khối lượng, chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

- Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

3. Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh, môi trường:

- Đào tạo, nhắc nhở về nội quy, quy định an toàn, vệ sinh 5S của CNV và của Chủ đầu tư cho toàn bộ nhân sự thi công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Xây dựng

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế

- Am hiểu kiến thức về kiến trúc, xây dựng, vật liệu, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

2. Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ…

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, word, excel, power point,…

- Sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ, thiết bị hỗ trợ như: máy thuỷ bình, máy toàn đạc, máy đo khoảng cách, máy căn bằng lazer,….

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập báo cáo

3. Thái độ

- Trách nhiệm

- Trung thực

- Cẩn thận

- Tính sẵn sàng cao

4. Yêu cầu khác

- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi

- Yêu cầu đặc thù công việc:

+ Có sức khỏe tốt, có thể giám sát thi công với điều kiện thời tiết nắng, mưa

+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.

- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)

1.

Thu nhập

15 - 20 triệu

Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động

Lương thêm giờ theo hệ số

2. Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

2.

Thưởng:

3. Chế độ phúc lợi:

3.

Chế độ phúc lợi:

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

- Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh, …

- Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác, ...

- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

- Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin