Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group
- Hòa Bình: IVORY VILLAS & RESORT (Xã Lâm Sơn tỉnh Hòa Bình), Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động thi công xây dựng tại hiện trường theo đúng bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và hợp đồng đã ký kết.
Đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong quá trình thi công.
Rà soát bản vẽ kỹ thuật, đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu trong quá trình thi công.
Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh kỹ thuật.
Phối hợp cùng tư vấn giám sát, nhà thầu tổ chức nghiệm thu từng hạng mục thi công, đảm bảo đúng quy định và chất lượng.
Ghi nhận và xử lý các hạng mục không phù hợp (nếu có).
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ thi công từng hạng mục theo kế hoạch được phê duyệt.
Phối hợp với các bên để điều chỉnh, thúc đẩy tiến độ khi cần thiết.
Làm việc với các bộ phận QS, pháp lý, đấu thầu để đảm bảo sự đồng bộ về kỹ thuật và tiến độ.
Phối hợp kiểm tra, hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán, hoàn công và quyết toán công trình.
Lập báo cáo công việc hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.Đề xuất các giải pháp kỹ thuật hoặc các vấn đề cần điều chỉnh để nâng cao hiệu quả dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí kỹ thuật công trình, giám sát thi công, ưu tiên từng làm việc phía Chủ đầu tư hoặc TVGS.
Hiểu biết rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng
Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập và kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.
Thành thạo phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, MS Project, Excel,...
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý thi công hoặc BIM.
Tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK; các chế độ nghỉ phép, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.
Thưởng các ngày lễ theo quy định của nhà nước, thưởng tháng lương thứ 13 và một số phúc lợi khác theo quy định.
Chế độ nghỉ mát hàng năm và các hoạt động teambuilding gắn kết đội ngũ.
Được tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn đặc thù của ngành xây dựng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Được hưởng các chính sách công tác phí, chính sách biệt phái,…
Công ty bố trí chỗ ở đầy đủ khi làm việc tại dự án.
Hỗ trợ ăn trưa: Từ 730.000đ/ tháng theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI