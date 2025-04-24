Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: IVORY VILLAS & RESORT (Xã Lâm Sơn tỉnh Hòa Bình), Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động thi công xây dựng tại hiện trường theo đúng bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và hợp đồng đã ký kết.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Rà soát bản vẽ kỹ thuật, đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu trong quá trình thi công.

Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh kỹ thuật.

Phối hợp cùng tư vấn giám sát, nhà thầu tổ chức nghiệm thu từng hạng mục thi công, đảm bảo đúng quy định và chất lượng.

Ghi nhận và xử lý các hạng mục không phù hợp (nếu có).

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ thi công từng hạng mục theo kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp với các bên để điều chỉnh, thúc đẩy tiến độ khi cần thiết.

Làm việc với các bộ phận QS, pháp lý, đấu thầu để đảm bảo sự đồng bộ về kỹ thuật và tiến độ.

Phối hợp kiểm tra, hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán, hoàn công và quyết toán công trình.

Lập báo cáo công việc hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.Đề xuất các giải pháp kỹ thuật hoặc các vấn đề cần điều chỉnh để nâng cao hiệu quả dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Kỹ thuật Xây dựng, Kinh tế Xây dựng hoặc liên quan.

Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí kỹ thuật công trình, giám sát thi công, ưu tiên từng làm việc phía Chủ đầu tư hoặc TVGS.

Hiểu biết rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng

Đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng, lập và kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Thành thạo phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, MS Project, Excel,...

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm quản lý thi công hoặc BIM.

Tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 18tr trở lên.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK; các chế độ nghỉ phép, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước.

Thưởng các ngày lễ theo quy định của nhà nước, thưởng tháng lương thứ 13 và một số phúc lợi khác theo quy định.

Chế độ nghỉ mát hàng năm và các hoạt động teambuilding gắn kết đội ngũ.

Được tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn đặc thù của ngành xây dựng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Được hưởng các chính sách công tác phí, chính sách biệt phái,…

Công ty bố trí chỗ ở đầy đủ khi làm việc tại dự án.

Hỗ trợ ăn trưa: Từ 730.000đ/ tháng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Việt Mỹ. Group

