Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
- Hòa Bình: Xóm Mái, xã Hiền Lương, Đà Bắc, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
• Lập dự toán, bóc tách khối lượng, và kiểm soát chi phí các công trình xây dựng.
• Thực hiện các hồ sơ đấu thầu, dự thầu, thanh quyết toán công trình.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch tài chính và nhu cầu vốn cho DÁ.
• Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của các dự án.
• Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý, định mức dự toán xây dựng.
• Giám sát, kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công tại công trường.
• Triển khai bản vẽ thi công, kiểm tra và bóc tách khối lượng vật tư.
• Lập kế hoạch thi công, phối hợp với các nhà thầu phụ và đội thi công.
• Báo cáo tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và quy chuẩn xây dựng.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm > 5 năm về thi công.
Ưu tiên các vị trí đã có kinh nghiệm thi công các công trình khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.
- Thông thạo bản vẽ KTTC.
- Thành thạo các phần mềm ứng dụng có liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
- Chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Trung thực, đoàn kết - hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc, có tính trách nhiệm cao trong công việc.
- Chịu được áp lực xa nhà.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá thử việc sau 1 tháng ( TV nhận 85% lương).
Đóng BHXH khi có hợp đồng chính thức.
Không nợ lương. Thanh toán lương vào ngày 5-10 hàng tháng.
Đánh giá tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
