Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ O.C.D làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Xóm Mái, xã Hiền Lương, Đà Bắc, Thành phố Hòa Bình

Kỹ sư xây dựng

• Lập dự toán, bóc tách khối lượng, và kiểm soát chi phí các công trình xây dựng.

• Thực hiện các hồ sơ đấu thầu, dự thầu, thanh quyết toán công trình.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để lập kế hoạch tài chính và nhu cầu vốn cho DÁ.

• Phân tích hiệu quả tài chính và tính kinh tế của các dự án.

• Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý, định mức dự toán xây dựng.

• Giám sát, kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công tại công trường.

• Triển khai bản vẽ thi công, kiểm tra và bóc tách khối lượng vật tư.

• Lập kế hoạch thi công, phối hợp với các nhà thầu phụ và đội thi công.

• Báo cáo tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và quy chuẩn xây dựng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng thuộc các trường: Đại học xây dựng hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm > 5 năm về thi công.

Ưu tiên các vị trí đã có kinh nghiệm thi công các công trình khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa.

- Thông thạo bản vẽ KTTC.

- Thành thạo các phần mềm ứng dụng có liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

- Chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Trung thực, đoàn kết - hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

- Chịu được áp lực xa nhà.

Quyền Lợi

Lương: 18-22 triệu, hỗ trợ ăn ở.

Đánh giá thử việc sau 1 tháng ( TV nhận 85% lương).

Đóng BHXH khi có hợp đồng chính thức.

Không nợ lương. Thanh toán lương vào ngày 5-10 hàng tháng.

Đánh giá tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

