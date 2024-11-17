Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
- Hồ Chí Minh: 23 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, HCM, Quận 6 ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Mô tả công việc:
Bố trí, trưng bày sản phẩm trong cửa hàng
Chào đón khách hàng đến với showroom
Chủ động dẫn khách hàng tham quan showroom, tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng.
Chăm sóc, tương tác với khách hàng từ xa qua kênh Zalo, Facebook để chốt đơn hàng
Chuyển các đơn hàng lên hệ thống và phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi đảm bảo khách hàng nhận được hàng và việc thanh toán chính xác, đúng hạn theo quy trình bán hàng của Công ty
Chi nhánh Q. Bình Tân NVBH sẽ kiêm livestream khi có lịch live (có thêm phụ cấp).
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, độ tuổi từ 19 - 35, ngoại hình dễ nhìn
Đáp ứng được thời gian làm việc theo ca
Yêu thích công việc tư vấn và bán hàng
Có kiến thức về ngành hàng cao cấp là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp hoạt bát vui vẻ, linh hoạt trong xử lý tình huống
Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng kinh doanh cuối năm theo hoạt động công ty, nghỉ các ngày lễ tết
Phụ cấp ăn uống, đồng phục
Môi trường trẻ, năng động, quản lý thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn công việc
Chế độ Bảo hiểm xã hội và ngày 12 phép năm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ
Tham gia các buổi training về kiến thức sản phẩm, chuyên môn và kỹ năng
Cơ hội phát triển bản thân trong ngành bán lẻ, học hỏi thêm về hệ thống bán hàng và các phần mềm liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
