Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, HCM, Quận 6 ...và 7 địa điểm khác

Mô tả công việc:

Bố trí, trưng bày sản phẩm trong cửa hàng

Chào đón khách hàng đến với showroom

Chủ động dẫn khách hàng tham quan showroom, tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng.

Chăm sóc, tương tác với khách hàng từ xa qua kênh Zalo, Facebook để chốt đơn hàng

Chuyển các đơn hàng lên hệ thống và phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi đảm bảo khách hàng nhận được hàng và việc thanh toán chính xác, đúng hạn theo quy trình bán hàng của Công ty

Chi nhánh Q. Bình Tân NVBH sẽ kiêm livestream khi có lịch live (có thêm phụ cấp).

Có kinh nghiệm từ 1 năm bán hàng tại các cửa hàng cùng ngành hoặc nội thất, thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, điện tử - điện máy,...

Nam/Nữ, độ tuổi từ 19 - 35, ngoại hình dễ nhìn

Đáp ứng được thời gian làm việc theo ca

Yêu thích công việc tư vấn và bán hàng

Có kiến thức về ngành hàng cao cấp là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp hoạt bát vui vẻ, linh hoạt trong xử lý tình huống

Lương thử việc 100% và thưởng hoa hồng (trong cả thử việc)

Thưởng kinh doanh cuối năm theo hoạt động công ty, nghỉ các ngày lễ tết

Phụ cấp ăn uống, đồng phục

Môi trường trẻ, năng động, quản lý thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn công việc

Chế độ Bảo hiểm xã hội và ngày 12 phép năm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ

Tham gia các buổi training về kiến thức sản phẩm, chuyên môn và kỹ năng

Cơ hội phát triển bản thân trong ngành bán lẻ, học hỏi thêm về hệ thống bán hàng và các phần mềm liên quan

