Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: 266

- 268 Trần Phú, phường 7, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Với vai trò Nhân Viên Bán Hàng tại Kingsport, các bạn sẽ làm việc trực tiếp tại các Showroom Bạc Liêu, công việc cụ thể bao gồm:
Tư vấn sản phẩm ghế massage Kingsport, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao, các chính sách bán hàng tại Showroom
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian: làm việc xoay ca
- Nam/Nữ tuổi từ 18 – 27 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp lanh lợi hoạt bát
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

