Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5 - 10 triệu Bán thời gian tại Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Giới thiệu về công ty:

Công ty CP TM Tam Long Thiên Phú chuyên kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ với ưu điểm tác dụng nhanh, giá bình dân đến mọi nhà. Ngoài ra, có trợ giá sản phẩm đặc biệt thấp cho người thu nhập thấp.

Mô tả công việc:

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của Công ty đến khách hàng qua các kênh online và offline.

Chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng mới.

Công việc phù hợp với các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng, công nhân hoặc người lao động muốn kiếm thêm thu nhập.

Tự sắp xếp thời gian làm việc.

Làm việc theo năng lực, không yêu cầu doanh số.

Sản phẩm giá bình dân, sử dụng cho mọi nhà

Sản phẩm trợ giá cho người thu nhập thấp

Mang lại thu nhập ổn định hàng tháng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt và có tinh thần học hỏi.

Trung thực, chịu khó, siêng năng trong công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo miễn phí về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 2.000.000đ hàng tháng.

Thu nhập từ 5.000.000đ – 15.000.000đ mỗi tháng.

Thưởng trực tiếp 20% trên đơn hàng.

Được đào tạo miễn phí về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TAM LONG THIÊN PHÚ

