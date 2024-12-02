Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Khánh ...và 11 địa điểm khác, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Tư vấn sản phẩm XE ĐIỆN MOVE, gọi điện chăm sóc khách hàng online.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu
• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng
• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc:
Đồng Nai: Long Khánh, Long Thành, Nhơn Trạch
Đồng Nai:
Bà Rịa-Vũng Tàu: TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, Xuyên Mộc, Phú Mỹ
Bà Rịa-Vũng Tàu:
Bình Dương: Thủ Dầu Một, Dĩ An
Lâm Đồng: Bảo Lộc
Bình Thuận: Phan Thiết
Ninh Thuận: Phan Rang - Tháp Chàm
Tây Ninh: TP. Tây Ninh

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ tuổi 20 - 30t
• Tốt nghiệp THPT trở lên
• Kinh nghiệm Tư vấn bán hàng hoặc CSKH, ưu tiên ứng viên tự tin livestream (chưa có kn sẽ được đào tạo)
• Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà
• Yêu thích công việc dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Thử việc 2 tháng (100% probation)
• Thử việc:
• Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca)
• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc.
• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Được nghỉ 01 ngày/tuần
• Phúc lợi:
- Cơ hội thăng tiến
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3
- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

