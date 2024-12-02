Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Long Khánh ...và 11 địa điểm khác, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Tư vấn sản phẩm XE ĐIỆN MOVE, gọi điện chăm sóc khách hàng online.

• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến showroom, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu

• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh showroom sạch sẽ, gọn gàng

• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Địa điểm làm việc:

Đồng Nai: Long Khánh, Long Thành, Nhơn Trạch

Đồng Nai:

Bà Rịa-Vũng Tàu: TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, Xuyên Mộc, Phú Mỹ

Bà Rịa-Vũng Tàu:

Bình Dương: Thủ Dầu Một, Dĩ An

Lâm Đồng: Bảo Lộc

Bình Thuận: Phan Thiết

Ninh Thuận: Phan Rang - Tháp Chàm

Tây Ninh: TP. Tây Ninh

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ tuổi 20 - 30t

• Tốt nghiệp THPT trở lên

• Kinh nghiệm Tư vấn bán hàng hoặc CSKH, ưu tiên ứng viên tự tin livestream (chưa có kn sẽ được đào tạo)

• Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà

• Yêu thích công việc dịch vụ

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc: Thử việc 2 tháng (100% probation)

• Thử việc:

• Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 - 17:00. Ca 2: 13:00 - 21:00 (bắt buộc xoay ca)

• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo ngày nhận việc.

• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp

• Được nghỉ 01 ngày/tuần

• Phúc lợi:

- Cơ hội thăng tiến

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

- Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết, thưởng tháng 13 x2 x3

- Teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin