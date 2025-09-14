Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 263 Đường 423, khu đường tàu La Dương, TDP Trung Bình, P Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Thực hiện các nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu, tìm kiếm đối tác nước ngoài

+ So sánh , phân tích chi phí , chất lượng và đàm phán với nhà cung cấp.

+ Tìm kiếm , đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

+ Làm các đơn đặt hàng, hợp đồng với các nhà cung cấp

+ Kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình thức đánh giá các tài liệu phù hợp với thực tế sản xuất .

+ Tiếp nhận thông tin từ đối tác, kiểm tra các thông tin trên chứng từ mà đối tác gửi về, phản hồi lại, hỏi giá dịch vụ bên đối tác khi có khách yêu cầu.

+ Chuẩn bị bộ chứng từ hàng hóa XNK

+ Theo dõi quá trình giao hàng Xuất – Nhập khẩu, kiểm tra thông tin từ hãng tàu để thông báo cho khách hàng và có kế hoạch xuất - nhập hàng hóa kịp thời.

+ Phụ trách khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ, tổng hợp báo cáo dữ liệu: Invoice, hợp đồng ngoại thương, Packing list, CO...

+ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển;

+ Sử dụng phần mềm Ecus5Vnacc, hoặc các phần mềm khai báo hải quan hàng Sea, air

+ Tổng hợp thu chi cụ thể các lô hàng, hàng tháng gửi báo cáo cho kế toán, trưởng phòng.

+ Giao nhận chứng từ vận tải, lập báo cáo gửi kế toán và làm các nghiệp vụ phát sinh có liên quan theo sự sắp xếp của Trưởng phòng/ Giám đốc.

- Biên dịch các tài liệu từ đối tác

- Thực hiện các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp đại học Kinh Tế , Thương Mại hoặc Ngoại Thương chuyên ngành xuất nhập khẩu hoặc tương đương

- Thông thạo chứng từ hàng xuất nhập khẩu, hiểu biết về Incoterm 2010.

- Tiếng Anh, thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói ,đọc, viết. (Bắt buộc)

- Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng: Microsoft Word, Microsoft Excel, các dịch vụ internet, email...

- Có kiến thức tốt về thị trường Logistics/Forwarding

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, sống hòa đồng, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, có chí tiến thủ trong công việc.

- Có kinh nghiệm làm thủ tục Hải quan

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 9-15 triệu

- Phụ cấp cơm trưa: 40 k/ngày , điện thoại.

- Môi trường điều kiện làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Thu nhập, đãi ngộ tốt.

- Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực.

- Thưởng dự án khi kết quả làm việc tốt.

- Thưởng vào các dịp đặc biệt: Ngày lễ, tết...

- Có cơ hội thăng tiến.

- BHYT, BHXH

- Được nghỉ ( CN ), nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định của Công ty.

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển

