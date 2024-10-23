Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 4B, Đường Bạch Đằng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào hoạt động bán hàng tại cửa hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng như: tiếp nhận đơn hàng, thanh toán, xuất hóa đơn, kiểm tra hàng hóa, ...

Tham gia các hoạt động trưng bày, sắp xếp hàng hóa, vệ sinh quầy hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của ngành bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG hoặc viễn thông.

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin