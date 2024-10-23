Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 4B, Đường Bạch Đằng, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào hoạt động bán hàng tại cửa hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng như: tiếp nhận đơn hàng, thanh toán, xuất hóa đơn, kiểm tra hàng hóa, ...
Tham gia các hoạt động trưng bày, sắp xếp hàng hóa, vệ sinh quầy hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của ngành bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG hoặc viễn thông.
Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
