Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ với khách hàng của công ty để thực hiện những yêu cầu và thực hiện các yêu cầu của khách hàng nhanh nhất có thể.

Theo dõi lịch trình lô hàng và kịp thời cập nhật tới khách hàng.

Hiểu rõ tình hình thị trường cũng như đối thủ cạnh tranh.

Lên báo giá cho khách hàng, đại lý nước ngoài.

Giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng, đại lý, nhà cung cấp.

Tạo Estimate Job và đảm bảo tỉ lệ lợi nhuận theo quy định công ty.

Theo dõi và nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng thời hạn.

Khuyến khích tìm kiếm khách hàng mới hoặc nguồn khách hàng do công ty chỉ định.

Tuân thủ những quy tắc của công ty cũng như quy trình xử lý công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, Hải quan, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh Quốc tế,... các chuyên ngành liên quan.

Am hiểu về lĩnh vực Logistics, Freight Forwarding

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương ở các công ty Logistics, Forwarder.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Năng động, ham học hỏi, có sự cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15 triệu.

Mức lương

Lương tháng 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao,...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định.

Thời gian làm việc: 8h-17h30 (từ thứ 2 đến sáng thứ 7), nghỉ trưa 1h30p.

Nghỉ 2 buổi sáng thứ 7/tháng.

Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp bền vững - vui vẻ - gắn kết, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin