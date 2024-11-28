Tuyển Call Center Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Call Center

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Mỹ SSU, 12 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc, khiếu nại từ khách hàng của Ví điện tử MoMo thông qua Hotline, Ứng dụng và Email, Chat.
Ghi nhận thông tin trên hệ thống và chuyển phiếu đến các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề của khách hàng (nếu có).
Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu.
Các ca làm việc: 07h - 15h; 08h - 16h; 09h - 17h; 10h - 18h; 11h - 19h; 12h - 20h; 14h - 22h; 14h30 - 22h30; Đêm: 22h - 07h (Xoay luân phiên theo điều động của Quản lý)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm CSKH qua kênh Call
Không vướng bận công việc, có thể làm việc xoay ca, sắp xếp ngẫu nhiên không cố định.
Ưu tiên ứng viên làm việc Lễ/Tết.
Yêu cầu test đánh máy >=50 WPM.
Khả năng giao tiếp, giải quyết khiếu nại tốt, giao tiếp thân thiện, có tinh thần cầu tiến.
Giọng nói dễ nghe, không quá nặng vùng miền.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.500.000 – 8.500.000/26 công/tháng (Đã bao gồm LCB + KPI)
Phụ cấp ca đêm khi nhân sự ca sáng xuống đêm hỗ trợ: 50.000/ca.
Đào tạo có lương: 2.100.000/15 ngày.
Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.
Thưởng lễ tết, sinh nhật (Theo quy định của Công ty).
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc ở một trong những Ví điện tử số 1 Việt Nam.
Tăng lương hằng năm cho nhân viên có thâm niên
Các quyền lợi mặc định khác như chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Có 12 ngày nghỉ phép/năm với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

