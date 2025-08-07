Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Bellsystem24 Việt Nam
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18A Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề bảo hành, sửa chữa,... từ khách hàng
- Gọi điện khảo sát dịch vụ của Toshiba
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phát âm chuẩn, không âm hưởng vùng miền
- Có kinh nghiệm CSKH hoặc tương tự
Tại Bellsystem24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Xoay ca, nghỉ trưa 1h, nghỉ 1 ngày/tuần
Ca 1: 8h00 - 17h00.
Ca 2: 11h00 - 20h00.
Phúc lợi:
- Thưởng theo KPI (max 500k)
- Được cung cấp thiết bị làm việc, đào tạo bài bản.
- BHXH, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI