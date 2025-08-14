Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 863 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nếu có kinh nghiệm sẽ được định hướng ở các vị trí cao hơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

• Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về in ấn, quảng cáo, thương hiệu...

• Các ứng viên yêu thích công việc sales chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt. Linh hoạt xử lí tình huống nhanh và nhạy bén.

• Nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8.000.000 + hoa hồng 3% + Thường KPI

• (Thu nhập từ 20.000.000 – 30.000.000/tháng)

• Thưởng theo tháng, theo năm

• Được học hỏi và phát triển kỹ năng của bản thân

• Môi trường hòa đồng thân thiện, đội ngũ nhân viên 9X,...

• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

• Quà sinh nhật, team Building, thưởng lương 13, lễ, tết,....và các phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN VIỆT

