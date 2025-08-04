Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dĩ An - Hà Nội, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ & sản phẩm trong ca làm việc.

- Theo dõi & đảm bảo nhân viên bán hàng trong ca.

- Hỗ trợ quản lý két sắt đựng tiền doanh thu và thực hiện nộp tiền doanh thu.

- Hỗ trợ Quản lý Cửa hàng thực hiện đặt hàng một số sản phẩm.

- Chào đón, phục vụ, thanh toán cho khách hàng.

- Chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn, pha chế nước uống.

- Kiểm tra, nhận hàng và sắp xếp hàng hóa.

- Dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc.

- Xử lý sự cố, hỗ trợ nhân viên mới, giao hàng khi cần.

- Báo cáo ca làm việc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 6 tháng ở vị trí tương đương (Trưởng ca/Quản lý)

- Kiến thức: Có tư duy dịch vụ khách hàng, có kiến thức về bán lẻ, hiểu biết về đặc thù mô hình Cửa hàng tiện lợi.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt; óc quan sát; tính nhẩm nhanh; biết sử dụng Internet và các ứng dụng Google cơ bản (email, internet, sheets, docs, slides); có kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp, động viên nhân viên; kỹ năng xử lý khiếu nại từ khách hàng.

- Sức khỏe, thể trạng: khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm

- Giờ làm việc: có thể linh hoạt 3 ca làm việc [A: 06:00 - 14:00], [B: 14:00 - 22:00], [C: 22:00 - 06:00]

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Được hưởng các chế độ phúc lợi như: ốm đau, kết hôn và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.

- Lương tháng 13, phép năm đầy đủ

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

- Đào tạo bài bản, môi trường chuyên nghiệp.

- Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý và văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.