Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dĩ An

- Hà Nội, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ & sản phẩm trong ca làm việc.
- Theo dõi & đảm bảo nhân viên bán hàng trong ca.
- Hỗ trợ quản lý két sắt đựng tiền doanh thu và thực hiện nộp tiền doanh thu.
- Hỗ trợ Quản lý Cửa hàng thực hiện đặt hàng một số sản phẩm.
- Chào đón, phục vụ, thanh toán cho khách hàng.
- Chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn, pha chế nước uống.
- Kiểm tra, nhận hàng và sắp xếp hàng hóa.
- Dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc.
- Xử lý sự cố, hỗ trợ nhân viên mới, giao hàng khi cần.
- Báo cáo ca làm việc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 6 tháng ở vị trí tương đương (Trưởng ca/Quản lý)
- Kiến thức: Có tư duy dịch vụ khách hàng, có kiến thức về bán lẻ, hiểu biết về đặc thù mô hình Cửa hàng tiện lợi.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt; óc quan sát; tính nhẩm nhanh; biết sử dụng Internet và các ứng dụng Google cơ bản (email, internet, sheets, docs, slides); có kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp, động viên nhân viên; kỹ năng xử lý khiếu nại từ khách hàng.
- Sức khỏe, thể trạng: khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm
- Giờ làm việc: có thể linh hoạt 3 ca làm việc [A: 06:00 - 14:00], [B: 14:00 - 22:00], [C: 22:00 - 06:00]

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Được hưởng các chế độ phúc lợi như: ốm đau, kết hôn và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
- Lương tháng 13, phép năm đầy đủ
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước
- Đào tạo bài bản, môi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý và văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Cobi Tower 2, phường Tân Phú, Quận 7

