Giới thiệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Á CHÂU LA

Tập đoàn Quốc tế Á Châu là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm mũ bảo hiểm chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay và được biết đến với nhãn hiệu nổi tiếng nha ASIA – ROYAL – ROC – ROYCE - KIO. Trải qua hơn mười tám năm hoạt động trong ngành nhựa, nhờ việc chú trọng đến từng chi tiết trong khâu sản xuất, kế hoạch thực hiện cụ thể, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021 do Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp phép và được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” nhiều năm liền. Hiện nay, các sản phẩm của Á Châu được phân phối rộng khắp các hệ thống Siêu thị Aeon, BigC, Coop Mart, Metro ... và các đại lý rộng khắp từ Bắc vào Nam. Chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang một số nước như Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ ... và là Công ty sản xuất mũ bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam bán hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon.