Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Giám sát toàn bộ các công việc thi công tại công trường (Phần kết cấu và phần hoàn thiện nội thất)
- Lập bảng tiến độ trước khi khởi công.
- Làm việc với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công về biện pháp thi công, nội quy, tiến độ, chất lượng công trình trước khi vào thi công.
- Kiểm tra bản vẽ shopdrawing so với hiện trạng
- Kiểm tra mặt bằng thi công đã đủ điều kiện thi công chưa
- Có trách nhiệm nghiệm thu các giai đoạn thi công với nhà thầu...
- Lập hồ sơ hoàn công. Hồ sơ thanh quyết toán.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực hiện những công việc tương đương
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kinh tế, ... am hiểu về ngành nội thất.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.
- Sẵn sàng di chuyển, công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn
- Các phúc lợi theo quy định của công ty: Hỗ trợ tiền thuê trọ, công tác phí khi công tác ngoại tỉnh; sinh nhật, hiếu hỉ,....
- Du lịch, nghỉ mát và tham gia các sự kiện cùng công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT , BHTN.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

