Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Giám sát toàn bộ các công việc thi công tại công trường (Phần kết cấu và phần hoàn thiện nội thất)

- Lập bảng tiến độ trước khi khởi công.

- Làm việc với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công về biện pháp thi công, nội quy, tiến độ, chất lượng công trình trước khi vào thi công.

- Kiểm tra bản vẽ shopdrawing so với hiện trạng

- Kiểm tra mặt bằng thi công đã đủ điều kiện thi công chưa

- Có trách nhiệm nghiệm thu các giai đoạn thi công với nhà thầu...

- Lập hồ sơ hoàn công. Hồ sơ thanh quyết toán.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực hiện những công việc tương đương

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kinh tế, ... am hiểu về ngành nội thất.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

- Sẵn sàng di chuyển, công tác ngắn ngày theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Newcity Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn

- Các phúc lợi theo quy định của công ty: Hỗ trợ tiền thuê trọ, công tác phí khi công tác ngoại tỉnh; sinh nhật, hiếu hỉ,....

- Du lịch, nghỉ mát và tham gia các sự kiện cùng công ty.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT , BHTN.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

