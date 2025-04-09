Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
- Hà Nội:
- Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc hiểu bản vẽ thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình và biện pháp thi công
- Giám sát thi công đúng thiết kế, đúng trình tự, quy trình và biện pháp
- Hỗ trợ QA/QC làm nghiệm thu với tư vấn giám sát
- Theo dõi khối lượng, sản lượng thi công theo ngày, theo tuần
- Đôn đốc tổ đội thi công theo kế hoạch
- Báo cáo tiến độ cho Trưởng hệ, Chỉ huy trưởng
- Kiểm tra đầu vào vật tư, vật liệu
- Kiểm tra quy trình thi công: từ chuẩn bị - định vị - lắp đặt – nghiệm thu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng được phần mềm chuyên ngành Autocad và các phần mềm văn phòng Word, Excel, Powerpoint.
- Đối với kỹ sư mới ra trường (chỉ tuyển khu vực miền Bắc), được tham gia chương trình đào tạo kỹ sư trẻ của Công ty (20 bạn).
- Có kiến thức niền tảng về hệ thống Cơ Điện
- Ưu tiên Kỹ sư có khả năng đi công tác
Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại với nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn:
-Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; BH tai nạn 24/24
- Chế độ chăm sóc sức khỏe: BH sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ
- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
-Được tham gia các hoạt động tập thể thường xuyên được tổ chức trong năm như: Du lịch, thể thao hàng tuần, sự kiện kết nối (sinh nhật, teambuilding...)
- Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm dựa trên năng lực và hiệu quả công việc mang lại.
-Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty,thưởng các ngày Lễ lớn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
