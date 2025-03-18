Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nhận công trình và tuân theo sự điều phối từ Giám sát trưởng.



- Triển khai theo nội dung công việc của hợp đồng.



- Tuyển dụng và đào tạo lao động phổ thông (hỗ trợ các tổ trưởng và nhân sự), sắp xếp lao động hợp lý cho mỗi công trình.



- Lên kế hoạch thi công đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lương.



- Chấm công và xác nhận tổng công cuối tháng.



- Kiểm soát vật tư, máy móc tại công trường. Ký nghiệm thu, đo khối lượng với khách hàng.



- Xử lý, giải quyết các công việc phát sinh hoặc tồn đọng của công trường.



- Thực hiện vai trò là cầu nối thông tin giữa công ty với khách hàng (ghi nhận ý kiến, đánh giá của khách hàng với dịch vụ).



- Báo cáo hàng ngày các vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát với giám sát trưởng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường Xây dựng, Môi trường…

- Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, ngoại giao tốt

- Sử dụng auto cad thành thạo: đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng

- Chịu được áp lực cao

- Hòa đồng, thân thiện, ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí tương tự

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Có xe máy và điện thoại (vì công việc phải di chuyển qua lại giưa các công trình nên ưu tiên ứng viên chịu được môi trường làm ngoài công ty)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương, thưởng theo quy định của công ty. Mức thu nhập tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm từng ứng viên (trung bình từ 6- 15 triệu/ tháng)

- Được đào tạo miễn phí để nâng cao tay nghề, chuyên môn

- Thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty; nghỉ Lễ, Tết theo quy định

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty

- Được cung cấp 1 sim điện thoại để làm việc

- Được cung cấp đầy đủ file mềm tài liệu phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin