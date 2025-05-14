Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hồ Tây Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công việc hành chính của dự án: Soạn thảo, in ấn, trình ký và lưu trữ hợp đồng, hồ sơ, các văn bản hành chính của phòng dự án.

- Quản lý thu chi của dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Phát triển Dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Autocad

• Chỉ cần nhiệt tình, trung thực, chủ động và không ngừng học hỏi, khi làm việc có người hướng dẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D Thì Được Hưởng Những Gì

• - Lương thỏa thuận

• - Cơ hội thăng tiến cao.

• - Nghỉ phép năm, BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

• - Du lịch nghỉ mát hàng năm.

