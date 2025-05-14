Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hồ Tây Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý công việc hành chính của dự án: Soạn thảo, in ấn, trình ký và lưu trữ hợp đồng, hồ sơ, các văn bản hành chính của phòng dự án.
- Quản lý thu chi của dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Phát triển Dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng tốt các phần mềm Excel, Autocad
• Chỉ cần nhiệt tình, trung thực, chủ động và không ngừng học hỏi, khi làm việc có người hướng dẫn
• Chỉ cần nhiệt tình, trung thực, chủ động và không ngừng học hỏi, khi làm việc có người hướng dẫn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D Thì Được Hưởng Những Gì
• - Lương thỏa thuận
• - Cơ hội thăng tiến cao.
• - Nghỉ phép năm, BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;
• - Du lịch nghỉ mát hàng năm.
• - Cơ hội thăng tiến cao.
• - Nghỉ phép năm, BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;
• - Du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI