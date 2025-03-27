Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận thông tin dự án từ Ban giám đốc/ Phòng kinh doanh/ PM để lên kế hoạch triển khai thi công.

2. Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác an toàn, chất lượng và tiến độ dự án.

3. Họp với khách hàng/ Chủ đầu tư theo phân công của cấp trên hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

4. Chủ động phối hợp với PM và Phòng sản xuất đảm bảo tiến độ gia công phù hợp với tiến độ lắp đặt theo hợp đồng và yêu cầu của khách hàng.

5. Hoàn thành các chứng từ, hồ sơ dự án/công trình theo tiến độ thanh toán của dự án/công trình, đáp ứng chứng từ thanh toán của Phòng kế toán, nhắc nhở và kết hợp với Phòng Kế toán làm hồ

sơ thanh toán.

6. Quản lý rủi ro có thể xảy ra tại công trường để phân tích, đánh giá và có biện pháp phòng ngừa.

7. Kiểm soát/ kiểm soát chất lượng/ số lượng hàng hóa trước khi rời xưởng ra công trình lắp đặt.

8. Báo cáo công việc định kỳ hàng tuần cho cấp trên.

9. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế, xây dựng,....

- Ưu tiên đã từng làm trong ngành thang máy, nội thất thang máy.

- Đọc bản vẽ tốt, sử dụng phần mềm thiết kế: Auto Cad, bản vẽ Shopdrawing,....

- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, quản lý nhân sự.

- Có trách nhiệm trong công việc.

- Có thể đi công tác theo yêu cầu từ Công ty

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHXH, BHYT, …

- Lương tháng 13 + Lương năng suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.