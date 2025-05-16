Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 9G2 Trung Tâm Thương Mại, Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, BR - VT, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát thi công công trình, dự án.

Đảm bảo công trình được thi công theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của Tre Nghệ

Phối hợp với chỉ huy công trình trong việc sắp xếp khối lượng công việc và thi công theo kế hoạch và bản vẽ

Kiểm tra đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận, ngăn nắp và đầy đủ số lượng

Cập nhật và phối hợp với phòng cung ứng để đảm bảo việc cung ứng vật tư cho công trình liền mạch và tối ưu cho một số hạng mục.

Báo cáo tiến độ công trình và những vấn đề vận hành tại công trình trực tiếp giám sát hàng tuần cho Giám Đốc Vận Hành

Tiến hành nghiệm thu nội bộ theo từng hạng mục báo cáo Giám Đốc Vận Hành và nghiệm thu với khách hàng cho từng hạng mục

THỰC HÀNH VĂN HÓA 5T trong tất cả mọi công việc triển khai của Đội Giám Sát.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẳng về xây dựng

Độ tuổi: 25-35 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo

Kỹ năng: Bóc tách khối lượng dự toán

Có trách nhiệm với công việc, trung thực, tư cách đạo đức tốt, chịu được áp lực trong công việc, có thể hoạt động độc lập hoặc theo nhóm.

Sẵn sàng di chuyển giám sát các công trình trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mức lương: 8tr-12tr

Nghỉ lễ, phép năm; du lịch, sinh nhật,...

Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ theo quy định BHXH

Địa chỉ VP: Công ty TNHH Kiến Trúc Tre Nghệ (9G2, Nguyễn Oanh , P7, TP Vũng Tàu)

