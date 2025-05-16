Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
JobsGO Recruit

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 9G2 Trung Tâm Thương Mại, Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, BR

- VT, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát thi công công trình, dự án.
Đảm bảo công trình được thi công theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của Tre Nghệ
Phối hợp với chỉ huy công trình trong việc sắp xếp khối lượng công việc và thi công theo kế hoạch và bản vẽ
Kiểm tra đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận, ngăn nắp và đầy đủ số lượng
Cập nhật và phối hợp với phòng cung ứng để đảm bảo việc cung ứng vật tư cho công trình liền mạch và tối ưu cho một số hạng mục.
Báo cáo tiến độ công trình và những vấn đề vận hành tại công trình trực tiếp giám sát hàng tuần cho Giám Đốc Vận Hành
Tiến hành nghiệm thu nội bộ theo từng hạng mục báo cáo Giám Đốc Vận Hành và nghiệm thu với khách hàng cho từng hạng mục
THỰC HÀNH VĂN HÓA 5T trong tất cả mọi công việc triển khai của Đội Giám Sát.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẳng về xây dựng
Độ tuổi: 25-35 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo
Kỹ năng: Bóc tách khối lượng dự toán
Có trách nhiệm với công việc, trung thực, tư cách đạo đức tốt, chịu được áp lực trong công việc, có thể hoạt động độc lập hoặc theo nhóm.
Sẵn sàng di chuyển giám sát các công trình trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr-12tr
Nghỉ lễ, phép năm; du lịch, sinh nhật,...
Được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ theo quy định BHXH
Địa chỉ VP: Công ty TNHH Kiến Trúc Tre Nghệ (9G2, Nguyễn Oanh , P7, TP Vũng Tàu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

