Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 546 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ thi công
Triển khai bản vẽ thi công.
Bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật
Quản lý khối lượng, vật tư, chi phí để thi công hiệu quả
Kiểm tra khối lượng, nghiệm thu, quyết toán cho các tổ đội, thầu phụ
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, đã từng tham gia dự án ngành Retail
Sử dụng thành thạo các phần mềm: autocad, word, excel,...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, ham học hỏi cầu tiến
Chịu được áp lực từ công việc
Kỹ năng tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và báo cáo kết quả
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân
Phụ cấp khác (trách nhiệm+ xăng xe…)
Chế độ BHXH theo quy định của Công ty
Thưởng lễ, tết theo qui định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
