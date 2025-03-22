Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 546 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ thi công

Triển khai bản vẽ thi công.

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ kỹ thuật

Quản lý khối lượng, vật tư, chi phí để thi công hiệu quả

Kiểm tra khối lượng, nghiệm thu, quyết toán cho các tổ đội, thầu phụ

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, đã từng tham gia dự án ngành Retail

Sử dụng thành thạo các phần mềm: autocad, word, excel,...

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Có khả năng làm việc độc lập/ nhóm, ham học hỏi cầu tiến

Chịu được áp lực từ công việc

Kỹ năng tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và báo cáo kết quả

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân

Phụ cấp khác (trách nhiệm+ xăng xe…)

Chế độ BHXH theo quy định của Công ty

Thưởng lễ, tết theo qui định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG

