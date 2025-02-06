Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 57 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Chăm sóc học viên từ khi bắt đầu tham gia học tập tại hệ thống cho đến khi kết thúc khóa học;
- Trong quá trình học tập của học viên luôn sẵn sàng hỗ trợ (xếp lịch học bù, phát giáo trình, khảo sát chấtlượng dịch vụ...);
- Giải đáp các thắc mắc của học viên khi học viên cần
- Các công việc hành chính tại cơ sở;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;
-Số giờ làm việc/ngày: 4 giờ/ngày;
-Số ngày làm việc/tuần: 6 ngày/tuần;
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học;
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt (Excel, Word...);
- Tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ, độ thích nghi với công việc tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 2.600.000đ/tháng;
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Full-time;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI