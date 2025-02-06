Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 2 - 3 Triệu

- Chăm sóc học viên từ khi bắt đầu tham gia học tập tại hệ thống cho đến khi kết thúc khóa học;

- Trong quá trình học tập của học viên luôn sẵn sàng hỗ trợ (xếp lịch học bù, phát giáo trình, khảo sát chấtlượng dịch vụ...);

- Giải đáp các thắc mắc của học viên khi học viên cần

- Các công việc hành chính tại cơ sở;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;

-Số giờ làm việc/ngày: 4 giờ/ngày;

-Số ngày làm việc/tuần: 6 ngày/tuần;