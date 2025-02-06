Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 57 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Chăm sóc học viên từ khi bắt đầu tham gia học tập tại hệ thống cho đến khi kết thúc khóa học;
- Trong quá trình học tập của học viên luôn sẵn sàng hỗ trợ (xếp lịch học bù, phát giáo trình, khảo sát chấtlượng dịch vụ...);
- Giải đáp các thắc mắc của học viên khi học viên cần
- Các công việc hành chính tại cơ sở;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý;
-Số giờ làm việc/ngày: 4 giờ/ngày;
-Số ngày làm việc/tuần: 6 ngày/tuần;

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học;
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt (Excel, Word...);
- Tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ, độ thích nghi với công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.600.000đ/tháng;
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Full-time;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

